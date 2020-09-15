FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul’da kademeli mesai nasıl olacak? Kademeli mesai nedir? Kademeli mesai saatleri kaç?

İstanbul’da kademeli mesai nasıl olacak? Kademeli mesai nedir? Kademeli mesai saatleri kaç?

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.09.2020 17:42 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın açıklamaları sonrası kademeli mesai uygulaması araştırılmaya başlandı. Şimdi, İstanbul’daki vatandaşlar İstanbul’da kademeli mesai nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, kademeli mesai nedir? Kademeli mesai saatleri kaç?

İstanbul’da kademeli mesai nasıl olacak? Kademeli mesai nedir? Kademeli mesai saatleri kaç?

Kademeli mesai nedir sorusu vatandaşlar arasında yeniden gündeme geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Organize Sanayi Bölgesi temsilcileriyle kademeli mesai uygulaması için bir toplantıda bir araya geldi. Toplantı sonrası Vali Yerlikaya kademeli mesai düzenlemesi hakkında konuştu. Vali Yerlikaya, İstanbul kademeli mesai uygulamasının detaylarının ne zaman açıklanacağına dair tarih verdi. Peki, kademeli mesai saatleri kaç? Kademeli mesai ne demek?

İSTANBUL’DA KADEMELİ MESAİ NASIL OLACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’daki Organize Sanayi Bölgesi temsilcileriyle bir araya gelerek İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan kademeli mesai uygulaması ile ilgili istişarede bulundu. Toplantıya; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ve Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri katıldı.

İstanbul’da kademeli mesai nasıl olacak? Kademeli mesai nedir? Kademeli mesai saatleri kaç?

Şimdi vatandaşlar arasında kademeli mesai nasıl olacak sorusuna yanıt aranıyor. Ankara’da da uygulamaya geçilen kademeli mesai uygulamasıyla alakalı olarak İstanbul ili için Vali Yerlikaya; detaylara dair tüm açıklamaların Cuma günü duyurulacağını söyledi. Kademeli mesai uygulaması genel olarak işe giriş ve işten çıkış saatlerinin tekrar düzenlenmesi esasına dayanıyor. Böylece mesailer birden fazla gruba ayrılıyor ve bu sayede yoğunluk azaltılarak koronavirüsün bulaşma riskinin de belirli bir oranda düşürülmesi amaçlanıyor.

KADEMELİ MESAİ SAATLERİ

İstanbul ilinde uygulanması planlanan kademeli mesai uygulamasının haberleri gelmesiyle beraber vatandaşlar arasında kademeli mesai saati nasıl olur yönünde araştırmalar da başladı. Ankara’da da uygulanmaya başlayan düzenleme doğrultusunda kademeli mesai saatleri içim 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00 ve 10.00-19.00 şeklinde dört farklı düzende uygulanması kararı alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi
Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor!
İşte Peugeot 5008'in ÖTV sonrası fiyatıİşte Peugeot 5008'in ÖTV sonrası fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Bakanlık duyurdu! 113 ürün ifşa edildi
Bakanlık duyurdu! 113 ürün ifşa edildi
İstanbul Valisi'den kademeli mesai açıklaması
İstanbul Valisi'den kademeli mesai açıklaması
Halkalı-Kapıkule 'hızlı' demir yolu hattının yapımı sürüyor
Halkalı-Kapıkule 'hızlı' demir yolu hattının yapımı sürüyor
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapacak!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapacak!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye parası) verilmeye başlandı!
Eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye parası) verilmeye başlandı!
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor!
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ticaret Bakanı Pekcan’dan 'altın' mesajı
Ticaret Bakanı Pekcan’dan 'altın' mesajı
Mücevher ihracatının liderleri ödüllendirildi
Mücevher ihracatının liderleri ödüllendirildi
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı başladı
Milyonlarca memuru ilgilendiriyor!
50 lirayı 75 bin liraya satıyor! Gören şaşırıyor
50 lirayı 75 bin liraya satıyor! Gören şaşırıyor
Verbis’e kayıt olmamanın cezası 1 milyon 802 bin TL’yi buluyor
Milyonları ilgilendiren tarih için son 15 gün
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'kademeli mesai' açıklaması
İstanbul Valisi'den kademeli mesai açıklaması

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.