İstanbul’da kademeli mesai nasıl olacak? Kademeli mesai nedir? Kademeli mesai saatleri kaç?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’daki Organize Sanayi Bölgesi temsilcileriyle bir araya gelerek İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan kademeli mesai uygulaması ile ilgili istişarede bulundu. Toplantıya; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ve Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri katıldı.

Kademeli mesai nedir sorusu vatandaşlar arasında yeniden gündeme geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Organize Sanayi Bölgesi temsilcileriyle kademeli mesai uygulaması için bir toplantıda bir araya geldi. Toplantı sonrası Vali Yerlikaya kademeli mesai düzenlemesi hakkında konuştu. Vali Yerlikaya, İstanbul kademeli mesai uygulamasının detaylarının ne zaman açıklanacağına dair tarih verdi. Peki, kademeli mesai saatleri kaç ? Kademeli mesai ne demek ?

Şimdi vatandaşlar arasında kademeli mesai nasıl olacak sorusuna yanıt aranıyor. Ankara’da da uygulamaya geçilen kademeli mesai uygulamasıyla alakalı olarak İstanbul ili için Vali Yerlikaya; detaylara dair tüm açıklamaların Cuma günü duyurulacağını söyledi. Kademeli mesai uygulaması genel olarak işe giriş ve işten çıkış saatlerinin tekrar düzenlenmesi esasına dayanıyor. Böylece mesailer birden fazla gruba ayrılıyor ve bu sayede yoğunluk azaltılarak koronavirüsün bulaşma riskinin de belirli bir oranda düşürülmesi amaçlanıyor.

KADEMELİ MESAİ SAATLERİ

İstanbul ilinde uygulanması planlanan kademeli mesai uygulamasının haberleri gelmesiyle beraber vatandaşlar arasında kademeli mesai saati nasıl olur yönünde araştırmalar da başladı. Ankara’da da uygulanmaya başlayan düzenleme doğrultusunda kademeli mesai saatleri içim 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00 ve 10.00-19.00 şeklinde dört farklı düzende uygulanması kararı alındı.

