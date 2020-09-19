İstanbul’da kademeli mesai nasıl olacak? Kademeli mesai saatleri neler? Kademeli mesai ne zaman başlıyor?

İstanbul’da kademeli mesai nasıl olacak sorusuyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Valilikte düzenlenen basın toplantısında kademeli mesai uygulaması hakkında yapılan çalışmaları anlattı ve alınan kararlar konusunda bilgi verdi. Koronavirüse karşı toplum sağlığını korumak adına ciddi bir mücadele verildiğini aktaran Vali Yerlikaya, sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumun bütün kesiminin özveri ve fedakarlık gösterdiğini ekledi.

İstanbul’da koronavirüsü yenebilmek adına tedbirlerin etkili bir biçimde uygulanması noktasında valilik koordinasyonunda bütün kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerle, sendikalarla, meslek odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve basınla dayanışma ve işbirliği içinde olunduğunu belirtti. Ardından Vali Yerlikaya, İstanbul kademeli mesai düzenlemesi konusunda bilgi verdi. İşte, son dakika kademeli mesai gelişmesi...

KADEMELİ MESAİ NASIL OLACAK?

Vali Yerlikaya, İstanbul’da toplamda 5 milyon 225 bin 983 çalışanın olduğunu ve Büyükşehir İETT verileri doğrultusunda pandemi öncesinde günlük yolcu sayısı 7,6 milyon iken bugün 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü söyledi. İstanbul’da toplu taşımada en yoğun olan saatler olarak 07.00 - 09.00 ve 17.00 - 20.00 saatleri arasını işaret eden Yerlikaya, tüm çalışmaların tek amacının bu yoğun olan dilimlerde vatandaşları istasyon, toplu taşıma aracı ve duraklarda salgın tehdidinden korumak olduğunu belirtti.