İstanbul’da kademeli mesai nasıl olacak? Kademeli mesai saatleri neler? Kademeli mesai ne zaman başlıyor?

İstanbul’da kademeli mesai nasıl olacak sorusuyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Valilikte düzenlenen basın toplantısında kademeli mesai uygulaması hakkında yapılan çalışmaları anlattı ve alınan kararlar konusunda bilgi verdi. Koronavirüse karşı toplum sağlığını korumak adına ciddi bir mücadele verildiğini aktaran Vali Yerlikaya, sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumun bütün kesiminin özveri ve fedakarlık gösterdiğini ekledi.
İstanbul’da koronavirüsü yenebilmek adına tedbirlerin etkili bir biçimde uygulanması noktasında valilik koordinasyonunda bütün kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerle, sendikalarla, meslek odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve basınla dayanışma ve işbirliği içinde olunduğunu belirtti. Ardından Vali Yerlikaya, İstanbul kademeli mesai düzenlemesi konusunda bilgi verdi. İşte, son dakika kademeli mesai gelişmesi...
Vali Yerlikaya, İstanbul’da toplamda 5 milyon 225 bin 983 çalışanın olduğunu ve Büyükşehir İETT verileri doğrultusunda pandemi öncesinde günlük yolcu sayısı 7,6 milyon iken bugün 4,1 milyon seviyelerine düştüğünü söyledi. İstanbul’da toplu taşımada en yoğun olan saatler olarak 07.00 - 09.00 ve 17.00 - 20.00 saatleri arasını işaret eden Yerlikaya, tüm çalışmaların tek amacının bu yoğun olan dilimlerde vatandaşları istasyon, toplu taşıma aracı ve duraklarda salgın tehdidinden korumak olduğunu belirtti.
Yaşanan gelişmeler neticesinde vatandaşlar tarafından kademeli mesai nasıl olacak sorusu sık sık soruluyor. Vali Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu toplantısında toplu taşıma araçlarında pik saatlerdeki yoğunluğun giderilmesi adına yalnızca kamu sektöründe değil özel sektörde de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma uygulamasına geçilmesinin faydalı olacağı noktasında görüş birliğine ulaşıldığını açıkladı.
Vali Yerlikaya, basın toplantısında kamudaki kademeli mesai saatleri konusunda bilgi verdi. Buna göre; resmi ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi (ana sınıfı) öğrencileri ve özel eğitim okullarının ana sınıfı öğrencileri ve 1. sınıf öğrencilerinin 21 Eylül Pazartesi saat 09.00’da ders başı yapacağını belirtti. İkinci hafta itibarıyla ise öğrencilerin saat 09.30’da ders başı yapacaklarını açıkladı.
Kademeli mesai saatleri kapsamında 28 Eylül 2020 itibarıyla vardiya sistemi ile görev yapan bazı bölge müdürlükleri ile İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 07.00’de başlayacak ve kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edecek. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri için ise 08.00-16.30 olacak. Sağlık teşkilatı da 08.30-16.30 saatleri arası mesai yapacak. Vali Yerlikaya’nın açıklamasına göre diğer bütün kamu kurum ve kuruluşları için 09.00-16.30 saatleri arasında mesai uygulanacak.
Vali Yerlikaya; İstanbul’daki vatandaşların salgından korunabilmesi amacıyla görüşlerine başvurulan bütün kesimlerin kademeli mesai uygulamasına geçişin gerekli olduğunu belirttiğini söyledi. Bu konuda uzlaşıldığını dile getiren Vali Yerlikaya, saatlerin netleştirilmesi noktasında ve toplu ulaşım sektörünün hazırlıkları hakkında çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Aynı zamanda Vali Yerlikaya, çalışmalar tamamlandıktan sonra iş dünyası temsilcileri ile beraber bu saatlerin de paylaşılacağını söyledi. Şimdi, vatandaşlar arasında kademeli mesai nedir sorusu da soruluyor. Uygulama genel anlamda işe giriş ve çıkış saatlerinin yeniden düzenlemesini kapsıyor. Bu sayede mesailer çok sayıda gruba ayrılıyor ve yoğunluk azaltılarak bulaşma riski de belirli ölçüde düşürülüyor.
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