FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul'da kademeli mesai saati uygulaması başladı!

İstanbul'da kademeli mesai saati uygulaması başladı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.09.2020 08:11 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği tarafından yeni tip koronavirüse karşı mücadele kapsamında vatandaşların toplu taşıtlarda oluşturduğu yoğunluğu önlemek amacıyla haftanın ilk gününde kademeli mesai saati uygulamasına geçildi.

İstanbul'da kademeli mesai saati uygulaması başladı!

Haftanın ilk iş gününde kademeli mesai ve esnek çalışma uygulamasına geçişin ardından metrobüs ve otobüs duraklarındaki yolcu yoğunluğu görüntülendi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda geçtiğimiz cuma günü İstanbul Valiliği, İl Pandemi Kurulu toplantısında kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesine karar verdi.

1

Bu uygulamaya göre, toplu taşıtlarda yoğunluğun en üst seviyelerde olduğu 07:00-09:00 ve 17:00-20:00 saat dilimleri arasında farklı meslek gruplarının ayrı saatlerde mesaiye başlamaları kararlaştırıldı.

2

Alınan bu kararın ardından İstanbul’da haftanın ilk iş gününde metrobüs ve otobüs durakları gibi toplu ulaşım alanlarında yolcu yoğunluğu görüntülendi.

3

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı'nın eski hali şaşırttıSongül Karlı'nın eski hali şaşırttı
Gümüş fiyatları da artıyor!Gümüş fiyatları da artıyor!
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem
Niğde'nin Bor ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aile yardımları!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aile yardımları!
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren haber!
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren haber!
Elektrik aboneliğini devretmedi, 8 yıl sonra şok yaşadı
Elektrik aboneliğini devretmedi, 8 yıl sonra şok yaşadı
Turistlerin ilgi odağı oldu!
Turistlerin ilgi odağı oldu!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
SGK'ya prim borcu olanlara müjde! Bu fırsat sayesinde...
SGK'ya prim borcu olanlara müjde! Bu fırsat sayesinde...
İşte gram altının yeni fiyatı!
İşte gram altının yeni fiyatı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (21 Eylül 2020 Pazartesi) Gümüşün gramı ne kadar?
Gümüş fiyatları da artıyor!
Gram altın ne kadar? 21 Eylül 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı son durum nedir?
Altın yükselişe devam ediyor!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan nakdi aile yardımları! İşte 20.000 TL yardım imkanı!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aile yardımları!
Salgın nedeniyle düğünü iptal edenler kaporayı geri alabilir mi?
Salgın nedeniyle düğünü iptal edenler kaporayı geri alabilir mi?
Uzungöl’de bulunan Dursun Ali İnan müzesi turistlerin ilgi odağı oldu
Turistlerin ilgi odağı oldu!
Elektrik aboneliğini devretmedi, 8 yıl sonra şok yaşadı
Elektrik aboneliğini devretmedi, 8 yıl sonra şok yaşadı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.