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İstanbul'da kiralar aldı başını gitti! 5 yılda yüzde 843 arttı: İşte kiraların en pahalı ve en ucuz olduğu ilçeler....

16.10.2023 07:14 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da en büyük dert ev kiraları...Yapılan son araştırmaya göre İstanbul'un birçok ilçesinde 10 bin TL'nin altında ev bulmak zorlaştı. Beşiktaş'ta kira ortalaması 24 bin TL, Şişli'de ise 85 metrekare bir ev 20 bin TL'den ilana çıkıyor. Esenyurt, Çatalca ve Arnavutköy buralardaki kira ortalaması ise 10 bin TL.

İstanbul'da kiralar aldı başını gitti! 5 yılda yüzde 843 arttı: İşte kiraların en pahalı ve en ucuz olduğu ilçeler....

Kiralar yükseldikçe yükseliyor, konut sorunu giderek artıyor. Kiralar son 5 yılda yüzde 843 arttı. Hal böyle olunca İstanbul'dan göç başladı. Kira bedellerinin en yüksek olduğu yerlerin başında Beşiktaş geliyor. Ortalama kiralar ise 24 bin TL. Beşiktaş'ta 2 + 1 daire 22 bin TL'den kiraya veriliyor. Beşiktaş'tan sonra en yüksek kira bedeli olan ilçe olarak Şişli geliyor. 85 metrekare 1+1 dairenin kira fiyatı 20 bin TL. Silivri, Esenyurt, Çatalca ve Arnavutköy buralardaki kira ortalaması ise 10 bin TL.

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İBB'DEN ÇÖZÜM ÖNERİSİ! 'YABANCILARA KONUT SATIŞI DURDURULMALI'

Show Haber'in haberine göre İBB ise konut sorunu için 11 maddelik çözüm önerisi sundu. O maddeler arasında yabancılara konut satışının durdurulması da var.

"ARALIK, OCAK VE ŞUBAT'TA..."

Bir emlakçı ise "3 senedir İstanbul ve Türkiye'de barın sorunu yaşanıyor. Ucuza oturan kiracılar çok fazla, evlerini boşaltmıyor. Daire çıkmayınca da mevcut dairelerin fiyatları yükseliyor. Aralık, Ocak ve Şubat'ta bu fiyatların daha makul seviyelere inmelerini bekliyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kira

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