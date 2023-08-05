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İstanbul’da kuraklık önlemi! İSKİ, suya zam için tarih verdi: Her eve ‘perlatör’ dağıtılacak

05.08.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İSKİ, kentte yaşanan kuraklığa karşı tüketimi yüksek abonelerden başlayarak musluklara su aparatı takılacağını duyurdu. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, "Tüketimi yüksek olan abonelerimizden başlayarak, ücretsiz olarak dağıtıyoruz, montajı da arkadaşlarımız tarafından yapılıyor" dedi. Solmaz, ayrıca Eylül ayında İstanbul’da suya zam için talepte bulunacaklarını dile getirdi.

İstanbul’da kuraklık önlemi! İSKİ, suya zam için tarih verdi: Her eve ‘perlatör’ dağıtılacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı, dün itibarıyla yüzde 35,94 'e kadar düştü. Söz konusu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Sık sık su tasarrufu yapan yetkililer bir taraftan da soruna çözüm arıyor. İSKİ yakında 'perlatör' adı verilen musluk aparatlarının dağıtımına başlayacak. Aylık kullanımı 20 metreküpü alanların musluklarına aparat takılacak. Konuyla ilgili İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, uygulanacak tasarruf tedbirlerini anlattı.

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"YÜZDE 40'LIK TASARRUF SAĞLIYOR"

Aylık kullanımı 20 metreküpü geçenlerin musluğuna aparat takılacağını açıklayan İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Solmaz şunları söyledi:

"Alibeyköy'deki ya da Istrancalar'daki barajın bitmesi su kısıtlılığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla biz şehrin tamamını entegre bir şekilde susuz bırakmıyoruz. Eğer Melen projesi bitmiş olsaydı, bugün itibariyle en az orada da 300 milyon, 400 milyon metreküp suyumuz olacaktı. Dolayısıyla doluluk oranımız yüzde 50'lilerin, 60'ların altına hiçbir zaman düşmeyecekti. Baraj bitmediği için kullandığımız suyun neredeyse yüzde 100'üni yağmur suyundan karşılıyoruz. Yağmur suyundan karşıladığımız için ister istemez yağıştan etkileniyor.

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Bazı bölgelerde musluğu açtığınız zaman basınç çok yüksek. Basınç çok yüksek olduğu için birden çok yüksek miktarda su akıyor. Bunun sizin suyun kullanımına da bize de faydası yok. Dolayısıyla bu basıncı azaltacak, suyu daha çok dağıtarak, sudan daha fazla kullanmanızı sağlayacak aparatlar var. Normalde bizim görevimiz sayaçta bitmesine rağmen, biz vatandaşımıza yardımcı olmak amacıyla tüketimi yüksek olan abonelerimizden başlayarak, ücretsiz olarak dağıtıyoruz, montajı da arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. İlk etapta vatandaşımız biraz yadırgayacaktır çünkü suyu biraz yavaş akıtıyor ama alıştığınızda bence son derece yararlı bir aparat, yararlı bir parça. Kendi programımızda şu an ayda 20 metreküp üstü su kullananların neredeyse tamamına takmaya çalışıyoruz. 25-30 lira civarında bir şey ama bunun adileri de var, onları tavsiye etmiyoruz. Bizim dağıttığımız perlatör yaklaşık yüzde 40'lık tasarruf sağlıyor."

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"EYLÜL AYINDA ZAM TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"

Eylül ayında zam talebinde bulunacaklarını belirten İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Solmaz, "Personel giderlerimiz, enerji, elektrik, dövizdeki artış belli. Kullandığımız kimyasalların, yedek parçaların ciddi bir döviz girdisi var dolayısıyla Eylül ayında bir zam talebinde bulunacağız." dedi.

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İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İstanbul'da barajlarda doluluk oranı bugün itibariyle 35,94 seviyesinde.

Barajlardaki doluluk oranı ise şöyle:

  • Terkos Barajı - Yüzde 23,1
  • Elmalı Barajı - Yüzde 29,65
  • Alibeyköy Barajı - Yüzde 17,82
  • Darlık Barajı - Yüzde 52.09
  • Ömerli Barajı - Yüzde 69,24
  • Büyükçekmece Barajı - Yüzde 16,97
  • Sazlıdere Barajı - Yüzde 20,05
  • Istrancalar Barajı - Yüzde 34,47
  • Kazandere Barajı - Yüzde 7,82
  • Pabuçdere Barajı - Yüzde 4,81

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