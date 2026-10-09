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İstanbul'da Marmaray'a alternatif yeni demir yolu! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da Marmaray’a alternatif olacak yeni bir demir yolu hattı için önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek ve Gebze ile Halkalı arasında uzanacak 120 kilometrelik çift hatlı demir yolu projesi için ilk tekliflerin 14 Ekim’de alınacağı bildirildi. Yaklaşık 6 milyar dolara mal olması beklenen projenin inşasına gelecek yıl başlanması hedefleniyor.

İstanbul'da Marmaray'a alternatif yeni demir yolu! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete alınması öncesinde yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin demir yolu yatırımlarına ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu, İstanbul Boğazı’ndaki demir yolu geçiş kapasitesini artıracak yeni projeye ilişkin takvimi de paylaştı.

MARMARAY’A ALTERNATİF OLACAK

Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde konuşan Bakan Uraloğlu, İstanbul’daki demir yolu taşımacılığının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ’NDEN DE GEÇECEK"

“İstanbul’da boğaz geçişi kıymetli. Marmaray’da 300 tren seferiyle 600-700 bin kişi taşıyoruz. Gebze’den başlayıp Halkalı’ya kadar uzanacak olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden de geçecek 120 kilometrelik, çift hatlı demiryolunun 14 Ekim’de ilk tekliflerini almış olacağız. Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir proje. Önümüzdeki sene bu projeye başlamış olacağız.”

İstanbul da Marmaray a alternatif yeni demir yolu! Yavuz Sultan Selim Köprüsü nden geçecek 1

Projenin hayata geçirilmesiyle İstanbul Boğazı’ndaki demir yolu geçişlerine yeni bir güzergâh kazandırılması planlanıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek hattın, Marmaray’ın yanı sıra demir yolu taşımacılığında alternatif bir bağlantı oluşturması hedefleniyor.

TÜRKİYE’NİN DEMİR YOLU AĞI 14 BİN 272 KİLOMETREYE ULAŞTI

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin toplam demir yolu ağının 14 bin 272 kilometreye ulaştığını belirtti. Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hatları başta olmak üzere birçok demir yolu projesinde çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Yeni demir yolu yatırımlarıyla hem yolcu hem de yük taşımacılığında kapasitenin artırılması amaçlanıyor.

İstanbul da Marmaray a alternatif yeni demir yolu! Yavuz Sultan Selim Köprüsü nden geçecek 2

MARMARAY’DA GÜNLÜK SEFER SAYISI 297’YE ÇIKIYOR

İstanbul’da Gebze ile Halkalı arasında hizmet veren Marmaray, kentin iki yakasını demir yoluyla birbirine bağlıyor. Mevcut hatta Halkalı-Gebze arasında 148, Pendik-Ataköy arasında ise 139 sefer düzenleniyor. Böylece günlük sefer sayısı toplam 287’ye ulaşıyor. Hafta sonları gece yapılan ilave seferlerle bu sayı 297’ye çıkıyor.

Toplam 43 istasyondan oluşan Gebze-Halkalı Marmaray hattı; Halkalı, Bakırköy, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, Söğütlüçeşme, Bostancı, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Gebze gibi önemli merkezlerden geçiyor.

İstanbul da Marmaray a alternatif yeni demir yolu! Yavuz Sultan Selim Köprüsü nden geçecek 3

Marmaray’a alternatif olarak planlanan yeni demir yolu hattının, İstanbul’daki Boğaz geçişlerinde ulaşım ve taşımacılık kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor. Projenin inşasına ilişkin sürecin ise 14 Ekim’de alınacak ilk tekliflerin ardından ilerlemesi öngörülüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı hızlı tren Marmaray Abdulkadir Uraloğlu
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