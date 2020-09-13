İstanbul'da mesai saatleri değişiyor mu? Flaş iddia: Mesai saatlerindeki değişiklik özel sektörü de kapsayacak

İstanbul Valiliği'nin mesai saatleri için bir düzenleme hazırlığında olduğu belirtildi.
Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, yeni mesai saatleri düzenlemesinin özel sektörü de kapsayacağı belirtiliyor.
Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken, düzenleme ile İstanbul'daki mesai saatlerinin daha erkene çekileceği belirtiliyor.
Ankara'da geçtiğimiz günlerde yapılan düzenleme ile mesai saatleri 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde 4'e ayrılmıştı.
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