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İstanbul'da mesai saatleri değişiyor mu? Flaş iddia: Mesai saatlerindeki değişiklik özel sektörü de kapsayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2020 14:45 | Son Güncelleme

İstanbul'da mesai saatleri değişiyor mu? sorusu gündem yarattı. Koronavirüs vaka sayısının arttığı İstanbul'da mesai saatlerinin yeniden düzenleneceği iddia edildi. İstanbul Valiliği'nin mesai saatleri düzenlemesi üzerinde çalıştığı belirtilirken yeni mesai saatleri düzenlemesinin özel sektörü de kapsayacağı öne sürüldü.

İstanbul'da mesai saatleri değişiyor mu? Flaş iddia: Mesai saatlerindeki değişiklik özel sektörü de kapsayacak

İstanbul Valiliği'nin mesai saatleri için bir düzenleme hazırlığında olduğu belirtildi.

MESAİ SAATLERİ DÜZENLEMESİ ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSAYACAK MI?

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, yeni mesai saatleri düzenlemesinin özel sektörü de kapsayacağı belirtiliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken, düzenleme ile İstanbul'daki mesai saatlerinin daha erkene çekileceği belirtiliyor.

ANKARA'DA MESAİ SAATLERİ DÜZENLENDİ

Ankara'da geçtiğimiz günlerde yapılan düzenleme ile mesai saatleri 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde 4'e ayrılmıştı.

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