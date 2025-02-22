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İstanbul'da motokuryelere getirilen trafik yasağı kalkıyor! Vali Gül duyurdu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.02.2025 16:22
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Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da motokuryelere trafiğe çıkma yasağı getirilmişti. İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle getirilen trafik yasağının yarın sabah itibarıyla kaldırılacağını söyledi.

İstanbul'da motokuryelere getirilen trafik yasağı kalkıyor! Vali Gül duyurdu

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelere getirilen trafik yasağı yarın kaldırılacak.

SABAH SAAT 08.00'DE YASAK KALKIYOR

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Valisi Davut Gül, yasağın yarın 08.00 itibarıyla kalkacağını söyledi.

Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir."

Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kuryelere trafiğe çıkma kısıtlaması getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Motokurye
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