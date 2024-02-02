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İstanbul’da ocak ayında en çok köprü geçiş ücreti pahalandı

02.02.2024 12:03 | Son Güncelleme:
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Ocak ayında ulaştırma harcamaları grubunda yer alan köprü geçiş ücreti yüzde 76,74 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

İstanbul’da ocak ayında en çok köprü geçiş ücreti pahalandı

İstanbul Ticaret Odası, ocak ayında İstanbul'da fiyatı en çok artanın köprü geçiş ücreti, en çok ucuzlayanın ise gömlek olduğunu duyurdu.

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Ocak ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 158’inin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 54 ürünün fiyatı ise değişmedi.

İSTANBUL’DA KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ YÜZDE 76,74 ARTTI

Ocak ayında ulaştırma harcamaları grubunda yer alan köprü geçiş ücreti yüzde 76,74 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; sağlık harcamaları grubundan yüzde 56,39 ile diş tedavi ücreti, yüzde 49,11 ile kapıcı ücreti, yüzde 45,12 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, sağlık harcamaları grubundan yüzde 38,14 ile röntgen çekim ücreti, yüzde 37,60 ile laboratuvar tahlil ücretleri, gıda harcamaları sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 34,16 ile yeşil soğan ve yüzde 33,47 ile kıvırcık salata oldu.

ERKEK GÖMLEK FİYATI YÜZDE 13,92 UCUZLADI

Ocak ayında giyim harcamaları erkek giyim alt grubunda yer alan gömlek fiyatı yüzde 13,92 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; giyim harcamaları erkek giyim alt grubundan yüzde 9,04 ile takım elbise, yüzde 8,17 ile ceket, gıda harcamaları grubundan yüzde 7,46 ile portakal, erkek giyimi alt grubundan yüzde 6,10 ile palto ve kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 4,67 ile otel oda konaklama ücreti oldu.

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul geçiş ücreti köprü ocak
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