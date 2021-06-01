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İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 1,67 arttı

01.06.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da perakende fiyatlar mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,67, toptan fiyatlar ise yüzde 2,27 oranında arttı.

İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 1,67 arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Mayıs 2021 Fiyat İndeksleri’ni açıkladı. Buna göre, mayıs ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,67, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,27 oranında arttı.

2020 Mayıs ayına göre 2021 Mayıs ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 15,78, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 19,03 olarak gerçekleşti.

Mayıs 2021’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Giyim Harcamalarında yüzde 7,49, Ev Eşyaları Harcamalarında yüzde 4,81, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 2,40, Gıda Harcamalarında yüzde 1,37, Konut Harcamalarında yüzde 0,39, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,07 artış görülürken, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde -0,43 azalış görüldü. Diğer Harcamalar grubunda değişim izlenmedi.

TOPTAN FİYATLARI DÜŞTÜ

Mayıs 2021’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 3,34, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 3,05, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 2,95, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,23, Madenler Grubunda yüzde 1,11, Mensucat Grubunda yüzde 0,74, artış, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -2,09, azalış görüldü.

Kaynak: İHA

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