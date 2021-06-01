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Ünlü ekonomistten çarpıcı yorum: Bitcoin eski zirvesine çıksa bile kalıcı olması güç

01.06.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya finans tarihinde yüksek spekülatif hisse senedi olarak başlayıp, güvenli liman olabilen bir varlık bulunmadığını söyleyen Ekonomist Doç. Dr. Atilla Çifter, “Bitcoin eski zirvesine çıksa bile kalıcı olması güç” dedi.

Ünlü ekonomistten çarpıcı yorum: Bitcoin eski zirvesine çıksa bile kalıcı olması güç

Kripto para piyasasında yaşanan çalkantı ve düşüşleri değerlendiren öğretim üyesi Doç. Dr. Atilla Çifter, “Bitcoin’in değeri pandeminin başladığı 2020 yılının Mart ayında 5 bin doların altındaydı. O dönemde kripto varlıkların piyasa değeri 150 milyar dolar seviyesine gerilemişti. Sonraki dönemde ABD merkez bankası (FED) ve diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının uygulamaya koyduğu parasal genişleme, hem kripto varlıklarda hem hi sse senetlerinde fiyat artışlarına neden oldu. Bitcoin 30 bin dolar seviyelerine yükseldi. Elon Musk'un Şubat 2021'de Tesla'yı alet ederek yaptığı açık manipülasyon sonucunda yükseliş sürdü ve Bitcoin 60 bin dolar seviyelerine ulaştı” diye konuştu.

“BİTCOİN’UN 40 BİN DOLARIN ALTINA İNMESİNE YOL AÇTI”

Kripto paralarda yaşanan son düşüşe değinen Doç. Dr. Atilla Çifter, “Elon Musk'un bu ayın başında yeni bir açıklama yaparak Tesla'nın araba satışlarında kripto para ile ödemeleri kabul etmeyeceğini duyurması sonrası gerileme başladı. Çin'in kripto para madenciliğini askıya alması ise Bitcoin’un 40 bin doların altına inmesine yol açtı. Yüksek spekülatif hisse senetlerinin hem fiyatını hem de fiyat zamanını öngörebilmenin büyük oranda mümkün görünmüyor. Bence eski zirveleri tekrar görse bile bunun kalıcı olma olasılığı zayıf” şeklinde konuştu.

“UFUKTA DALGALI SEYİR VAR”

Çifter, Bitcoin ve kripto paraların orta ve uzun vadede izleyeceği seyir ile ilgili de şu öngörülerde bulundu:

Kripto paraların şu anda beş öngörü parametresi var:

1) Gelişmekte olan ülkelerin parasal genişlemesi. 2) Katılımcı sayısında artış. 3) Manipülasyonlar. 4) Ülkelerin regülasyon adımları. 5) Pandemi döneminin devam etmesi. Gelişmekte olan ülkelerin parasal genişlemeyi sürdürme olasılığı zayıf. Bu arada devletler kripto paraları sınırlama eğiliminde. Öte yandan manipülasyonlar da dalgalanmayı artırarak kripto varlıklara zarar veriyor. Pandemi ise birçok ülkede tamamen bitmese de kontrol edilebilir bir noktaya doğru gidiyor. Geriye sadece katılımcı sayısındaki artış faktörü kalıyor. Bu perspektiften bakarsak, kriptoların orta ve uzun vadede istikrarlı bir şekilde yukarı yönde gidebileceğini sanmıyorum. Fiyatlarının dalgalanma olasılığı çok daha yüksektir.

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“GÜVENLİ LİMAN MÜMKÜN DEĞİL”

Kripto paraların altın benzeri güvenli liman olacağını savunanların yanıldığını da kaydeden Çifter, “Dünya finans tarihinde yüksek spekülatif hisse senedi olarak başlayıp güvenli liman olabilen bir varlık bulunmuyor. Tekrar yükselip düşebilir ancak altın gibi bir güvenli liman olabileceğini düşünmüyorum” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’de hazırlanmakta olan regülasyonun, kripto varlıkların yüksek spekülatif hisse olarak tanımlanması ve bu çerçevede vergilendirilmesi şeklinde olabilir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
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