İstanbul’da perakende ve toptan fiyatlar arttı

2021 Eylül ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 2,22, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,90 oranında arttı.

TOPTAN BEYAZ EŞYA FİYATLARI YÜZDE 28,72 OLDU

2020 Eylül ayına göre 2021 Eylül ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 19,77, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 28,72 olarak gerçekleşti.

Eylül 2021’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; diğer harcamalarda yüzde 15,61, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 6,07, giyim harcamalarında yüzde 3,71, konut harcamalarında yüzde 3,56, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,57, gıda harcamalarında yüzde 0,74 artış görülürken, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,34, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,02 azalış görüldü.

Eylül 2021’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; gıda maddeleri grubunda yüzde 5,56, madenler grubunda yüzde 1,82, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,80, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,71, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,92, mensucat grubunda yüzde 0,26 artış görülürken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3,39 azalış görüldü.

Kaynak: İHA



