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İstanbul’da perakende ve toptan fiyatlar yıllık yüzde 20'ye yükseldi

01.11.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da Ekim ayında perakende fiyatlar yıllık yüzde 20,76 yükseldi.

İstanbul’da perakende ve toptan fiyatlar yıllık yüzde 20'ye yükseldi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Ekim ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,29, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,76 oranında arttı.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 20

Yıllık olarak ise perakende fiyatlar 20,76, toptan fiyatlar yüzde 29,12 arttı.
Ekim 2021’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; gıda harcamalarında yüzde 4,22, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3,55, konut harcamalarında yüzde 3,25, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,62, giyim harcamalarında yüzde 2,41, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1,14, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,24 ve diğer harcamalar grubunda 0,04 artış görüldü.

Ekim 2021’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 6,50, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 6,49, gıda maddeleri grubunda yüzde 4,16, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,32, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,65, mensucat grubunda yüzde 0,97 artış görülürken, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,64 azalış görüldü. (İHA)

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