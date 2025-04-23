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İstanbul'da peş peşe depremler! RTÜK Başkanı Şahin'den 'dezenformasyon' uyarısı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.04.2025 15:02
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İstanbul'da meydana gelen depremler paniğe yol açtı. Marmara genelinde hissedilen depremler sonrası yapılan açıklamalarda can kaybı ve yıkılan bina ihbarının olmadığı aktarıldı. RTÜK Başkanı Şahin yaptığı açıklamada 'dezenformasyon' uyarısında bulundu.

İstanbul'da peş peşe depremler! RTÜK Başkanı Şahin'den 'dezenformasyon' uyarısı

İstanbul'da peş peşe depremler meydana geldi. Depremlerin en büyüğü 6.2 ve 5.9 oldu. Marmara genelinde hissedilen depremler paniğe yol açtı.

'DEZENFORMASYON' UYARISI

Depremler sonrası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'dezenformasyon' uyarısı geldi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıklamasında şunları ifade etti:

"İstanbul’da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm yayıncılarımızı azami dikkate davet ediyorum. Dezenformasyona yol açacak teyitsiz bilgilerin paylaşılmaması, AFAD başta olmak üzere yetkili makam ve resmî mercilerin açıklamalarına yer verilmesi hususlarını önemle hatırlatıyoruz"

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deprem İstanbul RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
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