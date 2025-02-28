Son dakika: Değeri milyonlarca... İstanbul'da sahte dolar ve euro operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 27 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli yakalanırken, 1 milyon 353 bin 600 sahte dolar ve 2 milyon 115 bin 130 sahte euro ele geçirildi.

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca emniyet kaynaklarından aldığı bilgileri aktardı. Ağca şu ifadelere yer verdi:

"Aslında bu tür operasyonlar sık sık yapılıyor. Geçtiğimiz yılın son aylarında hatırlayacaksınız Kapalı Çarşı'da bir sahte dolar krizi vardı.

"BU NOKTANIN ÜZERİNE GİTMEYE BAŞLAMIŞLARDI"

Bu dolar krizinin ardından da İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri operasyonlarını zaten sıklaştırmıştı, bu noktanın üzerine gitmeye başlamışlardı. O operasyonlardan biri daha bugün yapıldı. Operasyonlar neticesinde de özellikle İstanbul merkezi üç ilde bulunan toplam 27 adrese baskın düzenlendi.

"O KALPAZANLARA BÜYÜK BİR DARBE VURULMUŞ OLDU"

Bu yapılan baskınlarda özellikle sahte dolar ve euro üreten kişilerin yakalandığını söyleyelim. Toplamda 25 şüpheli bu noktada yakalandı. 50'lik ve 100'lük şekilde o sahte dolarları, euroları üretip ardından da piyasaya sürmeye çalışıyorlardı. O kalpazanlara büyük bir darbe vurulmuş oldu"