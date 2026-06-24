İstanbul'da şaşırtan görüntü: Gemi trafiği durduruldu

İstanbul Boğazı, sabahın erken saatlerinde dev bir deniz geçişine sahne oldu. İtalya'dan Romanya'ya taşınan ve toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, Liberya bayraklı açık deniz römorkörü "PACIFIC DUCHESS" tarafından çekilerek İstanbul Boğazı'ndan geçirildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Saat 06.30 sıralarında boğaza giriş yapan dev yapı, boyutları nedeniyle dikkat çekerken geçiş süreci boyunca geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sondaj platformu iskelesinin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler konvoya eşlik etti.

GEÇİCİ SÜREYLE DENİZ TRAFİĞİ KAPANDI

Yetkililer, geçiş sırasında herhangi bir risk oluşmaması amacıyla İstanbul Boğazı'nı çift yönlü olarak geçici süreyle gemi trafiğine kapattı. Deniz trafiğinin durdurulmasının ardından dev platform kontrollü şekilde boğazdan geçirildi.

Geçişin tamamlanmasının ardından boğazdaki gemi trafiğinin yeniden normale döndürülmesi beklenirken, sıra dışı operasyon hem denizciler hem de vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır