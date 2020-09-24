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İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 11.5 zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.09.2020 16:21 | Son Güncelleme

İstanbul'da öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11,50 oranında zam teklifi UKOME toplantısında kabul edildi.

İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 11.5 zam

İstanbul'da servis ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu.

İstanbul'da öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11,50 oranında zam teklifi UKOME toplantısında kabul edildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
herşey güzel olacak diye nara atanlar nerede dönün bir daha bakın bu gün neler güzel olmuş
Asgari ücrete %50zam isteniyor ne zaman kabul görür onuda yazalım lütfen
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