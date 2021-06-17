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İstanbul'da su zammı teklifi reddedildi

17.06.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ'nin su fiyatlarına yüzde 23'lük zam içeren teklifini oy çokluğu ile reddetti.

İstanbul'da su zammı teklifi reddedildi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

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YÜZDE 23 ZAM TALEP EDİLDİ

Toplantıda, İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi görüşüldü. Teklifte su fiyatlarına yüzde 23 zam istendi. Ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi.

Mecliste yapılan tartışmalarda CHP’li üyeler, girdi maliyetlerinin artışını öne sürerek zam yapılmasını talep ederken, AK Partili üyeler de zam görüşmelerinin geçen ay yapılan toplantıda verilen karar doğrultusunda kasım ayında görüşüleceğini belirttiler.

İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi yapılan müzakerelerin ardından oy çokluğu ile reddedildi.

GEÇEN AY DA REDDEDİLMİŞTİ

İSKİ'nin geçen ay yapılan genel kurulunda zam talebi kasım ayında görüşülmek üzere reddedilmişti.

Gündemin bir diğer maddesinde İSKİ'ye ait Sarıyer'deki arsa ve hisselerin satışı da oylama sonucu kabul edilmedi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyeceğini belirterek, şunları ifade etmişti:

"İstanbul'un tarihinde ilk defa İSKİ su zammı yapmak ve arsa satışı yapmak için genel kurulu olağanüstü topluyor. Oysa geçtiğimiz ay yapmış olduğumuz genel kurulda Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte su tarifesinin kasım ayında görüşülmesiyle ilgili maddeyi oy birliği ile onaylayıp ertelemiştik. Şu anda yüzde 23 su zammı istiyorlar. Biz AK Parti Grubu olarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler çerçevesinde 15 gün önce İstanbullulara hangi sözü verdiysek, sözümüzün arkasındayız. Su zammı meselesini kasım ayında görüşeceğiz. Bugün de ilgili maddeyi Cumhur İttifakı olarak reddedip kasım ayında görüşülmesiyle ilgili maddenin takibini isteyeceğiz. Kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyecek." (AA)


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İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ
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