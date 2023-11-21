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İstanbul'da suya yeni zam mı geliyor? İBB, yüzde 48 zam talep etti

21.11.2023 17:11 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da suya yeni zam için harekete geçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yarın yapılacak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulunda, suya yüzde 48 zam yapılması teklifinde bulundu. Onaylandığı tarihte yürürlüğe girecek, TÜFE oranına göre tarife aylık olarak güncellenecek.

İstanbul'da suya yeni zam mı geliyor? İBB, yüzde 48 zam talep etti

İBB'den İstanbul'da suya zam talebi geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla İBB Meclisi'ne İSKİ su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, 2024 yılı analitik bütçe tasarısı, 2024 yılı yatırım programı ve 2024 yılı performans programı maddelerini içeren yazı gönderildi.

İBB Meclisi tarafından alınan zamlı tarife teklifi, incelenmek üzere Tarife Komisyonuna sevk edildi.

SUYA YÜZDE 48 ZAM İSTENDİ

Teklifte, yüzde 48 zam yapılarak konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,62 lira olan mevcut fiyatın 30,54 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 29,68 lira olan fiyatın 43,95 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 40,42 lira olan fiyatın da 59,85 lira olması önerildi.

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Teklifte iş yerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,03 lira olan fiyatın 79,98 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın da 92,52 liraya çıkarılması önerildi.

TARİFE, AYLIK OLARAK GÜNCELLENECEK

Söz konusu teklifte, uygulanacak zamlı tarifenin, onaylandığı tarihte yürürlüğe girmesi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre tarifenin aylık olarak güncellenmesi istendi.

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İBB Meclisi'nde, İSKİ Genel Kurulu, yarın Saraçhane'deki belediye binasının meclis salonunda yapılacak.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul su ibb
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