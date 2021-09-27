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İstanbul'da 'taksi' dönüşümü! Ücretsiz olacak, işte son başvuru tarihi

27.09.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı. Son başvuru tarihi 26 Ekim olarak belirlenirken, bizzat araç sahipleri veya vekaletname sahipleri tarafından yapılabilecek başvurulara ilişkin iş ve işlemler ücretsiz olacak.

İstanbul'da 'taksi' dönüşümü! Ücretsiz olacak, işte son başvuru tarihi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başvurular bugünden itibaren Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Bakırköy ve Kartal'daki hizmet birimlerine yapılabilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 26 EKİM

Son başvuru tarihi 26 Ekim olarak belirlenirken, bizzat araç sahipleri veya vekaletname sahipleri tarafından yapılabilecek başvurulara ilişkin iş ve işlemler ücretsiz olacak.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hat bazında başvurular listelenecek ve taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Hat bazında, taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından az veya eşit başvuru olması durumunda kuraya gerek olmaksızın tüm başvuru sahipleri kura sonucunda taksi dönüşümüne hak kazanmış olarak değerlendirilecek.

Kura sonucunda taksi-dönüşüme hak kazanan araçların minibüs ve taksi-dolmuş plakaları iptal edilerek kendilerine yeni taksi plakaları tahsis edilecek. Tahsis belgelerini teslim alan esnaf, UKOME kararında yer alan özelliklere sahip ve sıfır kilometre kullanılmamış bir araç temin ederek işletmeye başlayabilecek.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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