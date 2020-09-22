FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul'da taksicilerin 'bordo' tartışması

İstanbul'da taksicilerin 'bordo' tartışması

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.09.2020 10:00 | Son Güncelleme

Çatalca, Silivri ve Şile'de bordo renkte hizmet veren 212 taksi sarı taksiye dönüştürülüyor. Karar Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alındı. Daha önce o ilçelerden İstanbul merkezine yolcu getiren bordo taksiler şehir merkezinde yolcu alamıyordu. Alınan kararla birlikte bordo taksiler, diğer sarı taksiciler gibi şehir merkezinde de yolcu taşımacılığı yapabilecek.

İstanbul'da taksicilerin 'bordo' tartışması

Silivri'de taksicilik yapanlar kararı olumlu karşılarken, İstanbul merkezinde taksicilik yapanlar alınan karara tepki gösterdi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ise üç ilçedeki taksilerin merkezde iş yapmaya başlamasıyla Şile, Çatalca ve Silivri'de korsan taşımacılığın artabileceğini belirtti.

"ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIK"

İstanbul merkezde taksicilik yapan Davut Baylan, "Yanlış bir karar. Zaten biz iş yapamıyoruz onlara niye veriliyor bunu anlamış değilim. Şu an bekliyoruz. Bu haksız rekabet. O zaman onların fiyatına ve bizim taksilerin fiyatına bakın. Para verip plaka alan arkadaşlara bakın. Bunlar 1 trilyonken onlar 100 bin liraydı. Şimdi onlar da aynı değeri kazanacaksa haksızlık hem de çok büyük haksızlık. İstanbul taksisinin emeğine saygısızlık. Benim 4 çocuğum var ve 50 yaşındayım. Yazık, günah değil mi" diye konuştu.

"AYRIMCILIK YAPIYORLAR"

Taksicilik yapan Emre Kızılkaya, "Bence ayrımcılık yapılıyor. Ne yapmaya çalıştıklarını biz anlamadık. Zaten pandemi sürecinde yeterince canımız yandı. Allah'a havale ediyoruz. Bizi Kanada ile Londra ile karşılaştırıyorlar. Oralarda zaten taksi sistemi çok daha farklı. Biz onlar gibi değiliz. Biz de minibüs, servis, var. Bu karşılaştırdıkları yerlerde bunların hiçbiri yok. Bizdeki taksi sayısıyla onları bir tutamazlar. Bence iyi araştırsınlar ya da yanlarına aldıkları danışmanlara iyi baksınlar" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA KORSAN ÇALIŞACAK"

Taksici Hikmet Durur, "İyi bir karar değil. Şile'den gelecek burada çalışacak. Böyle bir şey yok yani. Bu iş iyice çığırından çıktı. Bundan sonra korsan çalışacak. Devamlı korsan yaparlar. Binecekler taksi 100 lira yazıyorsa 50-70 liraya buraya gelecek. İş yok ve oturuyoruz" şeklinde konuştu.

"HAKSIZLIK GİDERİLDİ"

Silivri'de taksicilik yapan Sinan Kılıç ise kararı sevinçle karşıladıklarını belirtti. Kılıç, "Olması gereken buydu. Haksızlık giderildi. Çok büyük haksızlık vardı. Silivri İstanbul'un ilçesi zaten. Büyük haksızlık giderildi bence." dedi.

"BİZ DE KORSAN TAŞIMACILIĞA KARŞIYIZ"

Silivri'de taksicilik yapan Muhammed Baysal da "Sarı taksiye geçtiğimiz için memnun olduk. Yıllardır üvey evlat muamelesi görüyorduk. İstanbul'a gittiğimizde sarı taksi kullanan arkadaşlar tarafından ters karşılanıyorduk. Biz de korsan taşımacılığa karşıyız. Zaten denk geldiğimizde ilgili makamlara bilgi veriyoruz" şeklinde konuştu. Taksicilik yapan Birol Noyan, "Bundan sonra İstanbul'da yolcu alırken sıkıntı yaşamayacağız. Diğer sarı taksilerle aynı haklara sahip olacağız. Havaalanında yaşadığımız sıkıntılar sona erdi. Herkese hayırlı olsun" diye konuştu.

"KORSANIN ARTMASINA NEDEN OLACAK"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt da kararın UKOME toplantısında alındığını belirterek, şunları söyledi:

"212 sayısı az bir rakam değil. İstanbul'da zaten yüzde 83'lere dayanan bir trafikten söz ediliyor. Bu trafiği araç sayısı artırarak zaten çözemeyiz. Biz İstanbul'da taksi sayısı olarak yeterli olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü şu an bir dijital uygulama maalesef hayata geçmiş değil. Taksici memnuniyetini sağlayacak çalışmalar yapmak gerekiyor. Akademik çalışmalar yapılmalı. Bunlar yapılmadan taksi sayısının 5 bin artırılmasını talep etmek, biraz taksici esnafını yok saymak anlamına geliyor. Maalesef bu konuda 212 sayısı İstanbul içerisinde hizmet verecektir. Ancak burada şu sıkıntıyı dile getirmek gerekiyor. Bu ilçelerimizde yani Şile merkeze 75 kilometre olan bir mesafede oradaki taksiciler buraya geldiği zaman geri dönmeyeceklerini ifade ediyorlar. Bu da o ilçelerde korsanın artmasına neden olacak. Bu nedenle arkadaşlarımız tepkililer. Biz korsanı önlemeye çalışırken korsanı kendimiz yaratıyormuşuz gibi düşünce içindeler."

"O BÖLGELERDE İHTİYACI KİM KARŞILAYACAK"

"Silivri, Çatalca ve Şile'de bu araçlar şehrin içine gelip çalışmayı sürdürürlerse oradaki halkın ihtiyacı nasıl karşılanacak" diye soran İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt, şöyle devam etti:

"Oradaki insanların ihtiyacını karşılayacak bir durum oluşması lazım. Bu da korsanın türemesi anlamına geliyor. Bu meslek adına kabul edilebilir bir durum değil. Bir ayrım yapmak istemiyoruz. Madem sınırlar birleştirildi ve mücavir alan kalktı. O arkadaşlarımız da bizim meslektaşlarımız. Bu konuda çok büyük bir sıkıntı yok. Ancak tek endişemiz o bölgelerde bu arkadaşlarımız sürekli İstanbul içinde hareket etmeye kalkarsa o bölgelerde ihtiyacı kim karşılayacak? 60-70 kilometre uzaklıktaki ilçeler ve buralarda her zaman ihtiyaç olacaktır. Oradaki insanların ihtiyaçlarını da düşünmek lazım. O araçlar İstanbul merkeze geldiğinde geri dönmezse nasıl olacak? Bu bir soru işareti."

İBB'NİN 6 BİN TAKSİ KARARI

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda tartışma yaratan 6 bin yeni taksi plakası teklifi UKOME tarafından kabul edilmeyerek alt komisyona havale edilmişti. O teklifin önümüzdeki günlerde UKOME toplantısında yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. İstanbul'da 17 bin 395 taksi olduğunu belirten Veli Yurt, bu kararın iptalini istedi. 50 bine yakın kişinin taksilerde çalıştığını söyleyen Yurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an için İstanbul'da hele ki bu pandemi sürecinde insanlar can derdine düşmüş, en çok bu konulara maruz kalan bizim esnafımız. Biliyorsunuz ki araçlara binen ve inenlerin herhangi bir kontrolü yok. Ne olduğunu bilmiyoruz. Biz taksilerimizde gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Esnafımız iş potansiyelinin yüzde 60'lara düştüğü bir dönem taşıyor. Bu süreçte kalkıp 5 bin tane daha taksi düşünülmesi gerçekten esnafı bitirecek düşüncedir. Bunu da kabul etmiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanımızdan ricamız bu konuyu ertelemesidir" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
Araç sahipleri dikkat! İndirim yoldaAraç sahipleri dikkat! İndirim yolda
Evde bakım aylığı yatıyor!Evde bakım aylığı yatıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Bakan Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık
Bakan Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık
İstanbul'da o görüntü tarih oluyor! Çalışmalar başladı
İstanbul'da o görüntü tarih oluyor! Çalışmalar başladı
Kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Altın güne hareketli başladı!
Altın güne hareketli başladı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ünlü yatırımcıdan altın uyarısı
Ünlü yatırımcıdan altın uyarısı
Bekçi alımı başvuruları ne zaman?
Bekçi alımı başvuruları ne zaman?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Benzin fiyatlarına indirim yolda
Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda
2020 İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu! İŞKUR evde paketleme işi aylık ne kadar kazandırıyor?
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
2020 İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İŞKUR TYP başvuru sonuçları (güvenlik görevlisi ve hizmetli)sorgulama!
İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son gün! 2020 İŞKUR TYP başvuru formu! İŞKUR okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı şartları! İŞKUR okullara hizmetli alımı hangi illerde var?
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
23 Eylül 2020 salı evde bakım parası yatan iller listesi! Evde bakım aylığı sorgulama ekranı! 22 Eylül evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Evde bakım aylığı yatıyor!
Eylül'de 32 günlük mevduata en yüksek faiz oranları! Eylül 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor?
Bu ay hangi bankalar yüksek faiz veriyor?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.