İstanbul'da taksimetrelerde zamlı tarife! Gece yarısından sonra indi bindi 90 lira oldu

İstanbul'da faaliyet gösteren taksiciler için UKOME toplantısından zam kararı çıkmıştı. Pazartesi günü alınan karar ile taksimetre tarifeleri yüzde 28,09 oranında arttı. Taksimetre ayarlamalarının tamamlanmasıyla gece yarısından itibaren zamlı taksi tarifesi uygulanmaya başlandı.

TAKSİ KISA MESAFE ÜCRETİ 90 LİRA OLDU

Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira olarak güncellendi. Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu. VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira olarak zamlar yansıdı. 8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, kilometre başına 22,90 lira, indi-bindi 115,3 lira oldu. 8+1 taksilerin tarifeleri sarı taksilerle eşitlendi.







