İstanbul’da toplu taşımaya zam gelecek mi? İstanbul toplu ulaşım zammı ne kadar olacak, kaç TL? 2023 İETT otobüsü tam ve öğrenci ücretleri

İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Akaryakıt zamlarının ardından birçok ilde toplu ulaşıma peş peşe zam yapıldı. Tam bilet Başkent Ankara, Adana gibi büyük illerde 13 TL’ye ulaşırken gözler bir kez daha Megakent İstanbul’a çevrildi. Birçok kişi internette "2023 İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul toplu ulaşım zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

UKOME toplantısında gündem, yapılacak zamlar olacak.

İSTANBUL İETT OTOBÜSÜ ÜCRET TARİFESİ 2023

Tam akbil 9,90 TL

Öğrenci akbil 4,83 TL

Öğretmen akbil 7,09 TL

Kişisel İstanbulkart ücreti 60 TL

Aylık tam akbil dolum 777 TL

Aylık öğrenci akbil dolum 140 TL

MARMARAY ÜCRET TARİFESİ 2023

En kısa mesafe tam bilet 9.90, en uzun mesafe tam bilet 21.91 TL

En kısa mesafe öğrenci bilet 4.83, en uzun mesafe öğrenci bilet 9.90 TL

En kısa mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 7.09, en uzun mesafe de ise 15.27 TL

METROBÜS ÜCRET TARİFESİ 2023

En kısa mesafe tam bilet 7,09 TL

En uzun mesafe tam bilet 14,69 TL

En kısa mesafe öğrenci bilet 3,12 TL

En uzun mesafe öğrenci bilet 4,83 TL

En kısa mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 4,38 TL

En uzun mesafe öğretmen ve diğer indirimli kartlarda 8,06 TL



