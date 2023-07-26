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İstanbul'da toplu taşımaya zam geliyor! İBB'den yüzde 57'lik artış talebi

26.07.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan akaryakıt fiyatları sonrası pek çok şehirde toplu ulaşıma zam gelirken, İstanbul'da gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısına çevrildi. 27 Temmuz Perşembe günü yapılacak UKOME) toplantısında İBB'nin yüzde 57'lik zam talebi masada olacak.

İstanbul'da toplu taşımaya zam geliyor! İBB'den yüzde 57'lik artış talebi

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çağrısıyla 27 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.

Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.

İBB'DEN YÜZDE 57'LİK ZAM TALEBİ

İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi.

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UKOME'de ayrıca yayalaştırma ve parkomat maddeleri de görüşülecek.

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İstanbul Zam toplu ulaşım ibb

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