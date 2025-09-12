İstanbul'da toplu taşımaya zam! Oy çokluğuyla kabul edildi: İşte yeni fiyatlar, 15 Eylül'den itibaren geçerli

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 30 zam oy çokluğu ile kabul edildi. Zam tarifesinin 15 Eylül'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.

İŞTE YENİ FİYATLAR:

Bu kapsamda elektronik tam bilet 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart aylık abonman ücreti 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarıldı.

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferi 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferleri 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı-Adalar seferi 100,45 liradan 130,22 liraya çıkarıldı.

TAKSİLERDE KISA MESAFE 175 TL OLDU

Taksilerde taksimetre açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücreti kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücreti saatlik 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücreti 135 liradan 175 liraya yükseltildi.

Minibüslerde "indibindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arası 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arası 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arası 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arası 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücretinin de 16 liradan 21 liraya çıkarıldı.

OKUL SERVİSLERİNDE KISA MESAFE 3 BİN 376 TL

Okul servis ücretlerinde 0 ile 1 kilometre arası mesafe ücreti 2 bin 605 liradan 3 bin 376 liraya, personel servis ücretleri ise 1355 liradan 1757 liraya yükseltildi.

Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır