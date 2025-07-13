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İstanbul'da toplu ulaşım 15 Temmuz'da ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını bildirdi.

İstanbul'da toplu ulaşım 15 Temmuz'da ücretsiz olacak

İBB'den yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz faydalanmak isteyenlerin kişiselleştirilmiş "İstanbulkart" kullanmaları yeterli olacak.

İstanbul da toplu ulaşım 15 Temmuz da ücretsiz olacak 1

Bu kapsamda, 15 Temmuz Salı günü boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulamasıyla İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden ulaşım hizmetlerini kullanabilecek.

Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart sistemine entegre İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul toplu ulaşım 15 temmuz
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