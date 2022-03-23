İstanbul'da toplu ulaşıma zam gündemi ile toplanıyorlar! Öğrenci kartları da gündemde...

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma zam talebinin İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugünlü toplantısında gündeme geleceğini ifade ederek, “Bu rakımın yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum" demişti.

İstanbul'da toplu taşımaya en son üç ay önce yüzde 36 zam kararı alınmasının ardından UKOME bugün toplu ulaşıma ek zam gündemiyle yeniden toplanacak. Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu taşıma ücretlerine ek zammı gündemine alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) öğrenci kartlarına da 25 yaş sınırı getirmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ETKİLİ OLDU

UKOME'nin 2021 aralık ayı toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam yapılmış, yeni ücretler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti. Ancak aradan geçen 3 ayda akaryakıt fiyatlarında rekor artış yaşandı. Motorinin litresi 21 lirayı geçti. Son 3 ayda benzine yüzde 102, motorine yüzde 113, LPG’ye yüzde 29 zam geldi.

1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre, halen tam bilet 5,48, öğrenci bileti 2,66, öğretmen ve 60 yaş ücreti 3,91 lira. Tam aylık kart 430, alık öğrenci kartı 78, öğretmen ve 60 yaş aylık kartı ise 266 lira olarak uygulanıyor. Metrobüste (tam uzun mesafe) 8,13 lira, öğrenci 2,66, öğretmen ve 60 yaş 4,46 lira.



