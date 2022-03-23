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  4. İstanbul'da ulaşıma zam gelecek mi? UKOME'de oy çokluğuyla karar verildi

İstanbul'da ulaşıma zam gelecek mi? UKOME'de oy çokluğuyla karar verildi

23.03.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi reddedildi. Toplantıda ayrıca indirimli kart ücreti de görüşüldü.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında enflasyon, yakıt giderleri ve asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

İNDİRİMLİ KART ÜCRETİ GÖRÜŞÜLDÜ

"İndirimli Kart Ücreti" teklifinin de görüşüldüğü toplantıda, 25 yaş altı örgün eğitimdeki tüm öğrenciler için mevcut tarifenin aynı kalması, 25 yaş üzeri ile "Açık Öğretim" ve "Uzaktan Eğitim" öğrencileri için yüzde 10 indirimli kullanılması önerildi.

Söz konusu teklif de oy çokluğuyla reddedildi.

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