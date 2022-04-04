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İstanbul'da ulaşıma zam için toplanıyorlar! Toplu taşıma ücretine yüzde 57 artış talebi

04.04.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UKOME, İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam yapılması gündemiyle bugün ikinci kez toplanacak. Toplantı öncesi sektör temsilcileriyle bir araya gelen İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, esnafın yüzde 50 civarında zam beklediğini belirterek, "Bu hesaplama yöntemiyle şu anda yüzde 57 civarında bir ücret artışına ihtiyaç var" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da ulaşıma zam için toplanıyorlar! Toplu taşıma ücretine yüzde 57 artış talebi

Bir süredir artan akaryakıt fiyatları ulaşıma zam haberlerini de gündeme getirmişti. Geçtiğimiz ay zam gündemiyle toplanan UKOME toplantısında, toplu taşıma ücretleri için istenilen oran reddedilmişti. UKOME bugün ikinci kez zam gündemiyle toplanacak. Toplantı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri ulaşım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Esnaf, akaryakıta her gün zam geldiği için toplu ulaşımda tekerleklerin durma noktasına geldiğini vurguladı.

Toplantıda esnafın yanında olduklarını belirten İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan şöyle konuştu:

“İki hafta önce bir zam talebiyle bir araya gelmiştik. Ancak UKOME’de reddedildi. Tekrar bir araya geldik bugün, konuştuk esnafımızla beraber. Esnafımızın söylediği şekliyle yüzde 50 civarında bir ücret artışının yapılması gerektiği, yoksa ulaşım sisteminin maalesef hem esnaf tarafında hem İBB işletmeleri tarafında devam etmesinin mümkün olmadığı üzerinde konuşuldu. Biz bu hesaplamayı akaryakıt artışını, asgari ücreti, enflasyonu yansıtarak bir hesaplama yöntemiyle belirliyoruz. Bu hesaplama yöntemiyle şu anda yüzde 57 civarında bir ücret artışına ihtiyaç var. Yüzde 50 civarında bir öneriyle UKOME’ye getirmiş olacağız.”

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YÜZDE 50 ZAM GELİRSE YENİ ÜCRETLER

UKOME toplantısında İBB yüzde 50 zam istemişti. Bugün yapılacak toplantıda yüzde 50 zam onaylanırsa tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kartları şöyle olacak:

İstanbul Kart Tam: 8,22 TL
İstanbul Kart Öğrenci: 4 TL
İstanbul Kart Sosyal: 5,88 TL
Mavi Kart tam: 645 TL
Mavi Kart öğrenci: 117 TL
Mavi Kart sosyal: 400

ŞOFÖRLER KONTAK KAPATMAYA HAZIRLANIYOR

Turyol Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kasım İnandı, deniz yoluyla toplu ulaşım biletlerine yüzde 70 zam gelmezse seferleri durdurmak zorunda kalacaklarını belirtti. İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Emin Alagöz, akaryakıt zamlarından dolayı birçok minibüsün çalışmadığını belirtti. Emin Alagöz minibüslerin çalışması için yüzde 57’lik bir zammın şart olduğunu vurguladı.

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İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık da artan maliyetleri karşılamak için yüzde 57,2 oranında bir zam istediklerini vurguladı. 2 ay öncesinde 6,8 lira olan yakıtın şuan 22 liraya çıktığına işaret eden Göksel Ovacık, biletlere en az yüzde 50 zam gelmezse İstanbullulara hizmet edemeyeceklerini dile getirdi. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise, 24 Aralık’ta taksimetre fiyatlarına zam geldiğini ancak, o günden sonra akaryakıt fiyatlarının yüzde 100 zamlandığı için yapılan zammın erdiğini açıkladı. Eyüp Aksu taksici esnafın yüzde 60 oranında zam beklediğini iletti.

“İSTANBULLULARDAN ÖZÜR DİLİYORUZ”

İstanbul Odalar Birliği Başkan Vekili ve Arnavutköy Şoförler Odası Başkanı Engin Türkmen “50 yıldır İstanbul halkından ekmek yiyoruz. Bu zam talebinden dolayı onlardan özür diliyoruz ancak tekerleğin dönmesi için yüzde 65 zam almamız gerekiyor” dedi. İstanbul Taşımacılar Birliği Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Turgay Gül, bir servis aracı deposunun 2 bin 500 liraya dolduğuna işaret ederek esnafın yüzde 50 civarında zam talebi olduğunu bildirdi.

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