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İstanbul’da yarım litrelik pet şişe suyun fiyatı 10 lira oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.07.2024 12:09
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Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte suya olan talep de yükseldi. İstanbul genelinde 0.5 litrelik pet şişe suyun fiyatının 10 TL’ye çıkması, vatandaşlar arasında tepkiye neden oldu.

İstanbul’da yarım litrelik pet şişe suyun fiyatı 10 lira oldu

İstanbul’da son iki ayda 0.5 litrelik pet şişe suyun fiyatı yüzde 100 artarak 10 liraya ulaştı. Birçok zincir markette farklı markalara ait sular 10 TL’den satılmaya başlandı. Bazı markaların fiyatları ise 10,70 TL’yi buluyor.

İstanbul’da marketlerde, akaryakıt istasyonlarında, büfeler ve simit tezgahlarındaki en ucuz 0.5 litrelik pet şişe suyun fiyatı 10 lirayı buldu. Trafikteki sokak satıcılarında ise pet şişe sular 15 ila 20 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

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BAZI MARKETLER 10 TL’NİN ALTINDAKİ SU MARKALARINI RAFLARDA BULUNDURMUYOR

İstanbul’daki bazı zincir marketler 10 TL’nin altındaki su markalarını raflarda bulundurmazken bazı marketler ise ucuz su markalarını raflara koyarak dolaplara yerleştirmediği dikkat çekti. Su fiyatlarındaki bu artış, özellikle yaz aylarında su tüketiminin arttığı dönemde, halkın tepkisini çekti. Vatandaşların bazıları artık gıdadaki fiyat artışlarına alıştıklarını ifade ederken bazıları ise Türkiye’de gıda enflasyonunun açıklanamayacak derecede olduğunu belirtti. İstanbul’da bir öğrenci ise gün içerisinde suya 30 TL verdiğini belirterek bu duruma artık alıştığını söyledi.

“GÜN İÇERİSİNDE SUYA 30 TL VERİYORUM”

Elindeki suyu 10 TL’ye aldığını belirten üniversite öğrencisi Kaan Çubuk, “Artık 20 TL’de olsa benim için fark etmiyor, her geçen gün suyun fiyatı artıyor. 10 TL, 20 TL artık benim için önemli bir para değil. Susayınca mecbur almak zorundayız. Bazı yerlerde daha pahalı satılıyor. Havanın sıcak olması da etkiliyor. Gün içerisinde suya 30 TL veriyorum” dedi.

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“NORMALDE YARIM LİTRELİK PET ŞİŞE SULAR 1-2 TL ARASINDAYDI”

Yarım litrelik pet şişe suya 10 TL verdiğini ifade eden Mustafa Uçak, “Normalde bu sular 1-2 TL arasındaydı. Normalde evde içiyoruz suyu. Hava sıcak olunca dışarıdan mecbur su alıyorum” diye konuştu.

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“YARIM LİTRELİK PET ŞİŞE SUYU 10 TL’YE ALDIM”

Su fiyatlarının yüksek olduğuna değinen Kaan Özdemir, “Enflasyonu en çok etkileyen sektörlerden biri gıda sektörü. O yüzden bu içtiğimiz suya da yansıdı. Yarım litrelik pet şişe suyu 10 TL’ye aldım. Dışarda olunca mecbur alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“GÜNDE YARIM LİTRELİK 4-5 TANE SU İÇİYORUM”

Su fiyatlarına tepki gösteren Rıza Mamak ise “Suyu 10 TL’ye aldım. Normalde 4-5 TL arasında olması lazım. Devletin bunu araştırması lazım. Bu zamları ben benzine, mazota gelen zamlara bağlıyorum. Normalde 2-3 TL olması lazım. Mecbur kalıyoruz içiyoruz. Günde 4-5 tane su içiyorum” şeklinde konuştu.

(İHA)

Express


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Anahtar Kelimeler:
su pet şişe
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