FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İstanbul'da yarın birçok ilçede elektrik kesintisi olacak! Hangi ilçelere, kaç saat elektrik verilmeyecek? İşte o ilçeler...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım şirketi (BEDAŞ), yarın İstanbul'un birçok ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu. Planlı bir bakım ve onarım çalışması için yapılacak olan kesinti öncesinde İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçelerin hangileri olduğu açıklandı. BEDAŞ, yaptığı açıklamada ne kadar süreliğine kesinti yapılacağı bilgisini de verdi.

İstanbul'da yarın birçok ilçede elektrik kesintisi olacak! Hangi ilçelere, kaç saat elektrik verilmeyecek? İşte o ilçeler...
Mustafa Fidan

BEDAŞ, İstanbul’un 22 farklı ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleştirileceğini duyurdu. Planlı bakım ve onarım faaliyetleri çerçevesinde yapılacak bu kesintiler, 22 ilçede birçok mahalleyi kapsayacak. BEDAŞ, 3 Ekim Cuma günü bakım ve onarım çalışmalarından dolayı yaşanacak olan kesintilere ilişkin bilgileri paylaştı.

İstanbul da yarın birçok ilçede elektrik kesintisi olacak! Hangi ilçelere, kaç saat elektrik verilmeyecek? İşte o ilçeler... 1

3 EKİM CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER AÇIKLANDI

BEDAŞ'ın paylaştığı, planlı bakım ve onarım için elektriklerin kesileceği ilçelerin isimleri şu şekilde;

Zeytinburnu, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beşiktaş, Bayrampaşa, Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar, Arnavutköy.

İstanbul da yarın birçok ilçede elektrik kesintisi olacak! Hangi ilçelere, kaç saat elektrik verilmeyecek? İşte o ilçeler... 2

ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 SAAT KADAR SÜRECEK

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa yakasındaki 22 ilçede bu gece yarısından itibaren başlayacak ve 8 saate kadar sürebilecek elektrik kesintilerinin yaşanacağını bildirdi. BEDAŞ, 3 Ekim Cuma günü bakım ve onarım çalışmalarından dolayı yaşanacak olan kesintilere ilişkin bilgileri paylaştı. Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy gibi büyük ilçelerinde arasında olduğu 22 İstanbul ilçesinde 8 saate kadar sürecek elektrik kesintileri olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarım Bakanlığı yeni alım fiyatını açıkladıTarım Bakanlığı yeni alım fiyatını açıkladı
Erdoğan yıl sonu enflasyonu için rakam verdi uzman isim maaş hesabı yaptı!Erdoğan yıl sonu enflasyonu için rakam verdi uzman isim maaş hesabı yaptı!

Anahtar Kelimeler:
İstanbul elektrik kesintisi elektrik kesintileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.