İstanbul'da yarın birçok ilçede elektrik kesintisi olacak! Hangi ilçelere, kaç saat elektrik verilmeyecek? İşte o ilçeler...

BEDAŞ, İstanbul’un 22 farklı ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleştirileceğini duyurdu. Planlı bakım ve onarım faaliyetleri çerçevesinde yapılacak bu kesintiler, 22 ilçede birçok mahalleyi kapsayacak. BEDAŞ, 3 Ekim Cuma günü bakım ve onarım çalışmalarından dolayı yaşanacak olan kesintilere ilişkin bilgileri paylaştı.

3 EKİM CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER AÇIKLANDI

BEDAŞ'ın paylaştığı, planlı bakım ve onarım için elektriklerin kesileceği ilçelerin isimleri şu şekilde;

Zeytinburnu, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beşiktaş, Bayrampaşa, Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar, Arnavutköy.

ELEKTRİK KESİNTİSİ 8 SAAT KADAR SÜRECEK

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa yakasındaki 22 ilçede bu gece yarısından itibaren başlayacak ve 8 saate kadar sürebilecek elektrik kesintilerinin yaşanacağını bildirdi. BEDAŞ, 3 Ekim Cuma günü bakım ve onarım çalışmalarından dolayı yaşanacak olan kesintilere ilişkin bilgileri paylaştı. Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy gibi büyük ilçelerinde arasında olduğu 22 İstanbul ilçesinde 8 saate kadar sürecek elektrik kesintileri olacak.