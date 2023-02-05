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İstanbul'da yarın okullar var mı? 6 Şubat yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Tatil açıklamaları peş peşe geldi!

05.02.2023 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Olumsuz hava şartları yurt genelinde etkisini gösterirken peş peşe tatil açıklamaları geldi. Bununla birlikte, nüfusun en yoğun olduğu İstanbul'daki durum araştırılmaya başlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Peki İstanbul'da yarın okullar var mı? 6 Şubat yarın İstanbul'da okullar tatil mi? İşte merak edilenler...

İstanbul'da yarın okullar var mı? 6 Şubat yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Tatil açıklamaları peş peşe geldi!

İstanbul'da rüzgar ve yağış şiddetini iyice artırdı. Okul döneminin başlamasıyla ve hava şartlarının kötüleşmesiyle gözler Vali Yerlikaya'ya çevrildi. Birçok ilde yarın okullar tatil olacak. Peki İstanbul'da yarın okullar var mı? 6 Şubat yarın İstanbul'da okullar tatil mi? İşte merak edilenler...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Uzmanlar özellikle pazar günü için evlerden çıkılmaması ve çıkanların da çok dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Şu an için okulların tatil olup olmayacağına dair yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

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6 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat 2023 itibariyle milyonlarca öğrenci ikinci dönem için eğitime başlayacak. Sibirya soğuklarının ülkemize giriş yapmasıyla aniden değişen hava şartları sonrası ikinci dönem ne zaman başlayacak öğrenciler araştırıyor.

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VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşları soğuk hava koşullarına karşı uyardı ve şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Hemşehrilerim,

14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre #İstanbul’da;

Bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir

Gerekli tedbirlerimizi aldık

Lütfen;

17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım."

BİTLİS, ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL

Bitlis'te kent merkezi, Güroymak, Tatvan ve Hizan ilçelerinde okullar yarın için tatil edildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Çüngüş ilçesinde 2, Dicle ilçesinde ise 1 gün okullar tatil edildi.

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