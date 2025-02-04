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İstanbul'da yaşamanın maliyeti asgari ücretin 3,75 katına çıktı! Süt ve pirinç zam şampiyonu oldu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.02.2025 18:05
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İstanbul'da yaşam maliyetleri hızla yükselmeye devam ediyor. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yayımlanan Ocak 2025 verilerine göre, dört kişilik bir ailenin aylık geçim maliyeti asgari ücretin 3,75 katına yani 82 bin 880 TL'ye çıktı. Geçen yıla göre yüzde 56,21 oranında artan maliyetler, şehirde yaşamayı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Temel gıdalardaki zamlar ise vatandaşların bütçesine ağır bir yük bindiriyor.

İstanbul'da yaşamanın maliyeti asgari ücretin 3,75 katına çıktı! Süt ve pirinç zam şampiyonu oldu

İstanbul’da yaşamak her geçen gün daha da zorlaşıyor! İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) Ocak 2025 verilerine göre, dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 82 bin 880 TL’ye yükseldi. Bu rakam, asgari ücretin 3,75 katına denk geliyor. Artan gıda fiyatları ve temel tüketim ürünlerindeki zamlar, vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor.

İSTANBUL’DA YAŞAMAK 3,75 ASGARİ ÜCRETE DENK GELİYOR

istanbul

İPA’nın araştırmasına göre, İstanbul'da yaşam maliyeti bir yıl içinde yüzde 56,21 oranında artarak 82 bin 880 TL'ye ulaştı. Aralık 2024’e kıyasla 5 bin 495 TL’lik bir yükseliş gözlemlenirken, 2023 yılının Ocak ayına göre yüzde 182’lik bir artış kaydedildi.

2023 yılının başında İstanbul'da yaşam maliyeti 29 bin 429 TL iken, 2024 yılının başında 53 bin 58 TL'ye çıkmıştı. Günümüzde ise İstanbul’da yaşam maliyeti, mevcut asgari ücretin 3,75 katına denk geliyor.

İSTANBUL’DA YAŞAM MALİYETİ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI!

İstanbul'da yaşam maliyetleri hızla yükselmeye devam ediyor. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yayımlanan Ocak 2025 verilerine göre, dört kişilik bir ailenin aylık geçim maliyeti 82 bin 880 TL'ye çıktı. Geçen yıla göre yüzde 56,21 oranında artan maliyetler, şehirde yaşamayı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Temel tüketim maddelerindeki zamlar ise vatandaşların bütçesine ağır bir yük bindiriyor.

para

İSTANBUL’DA YAŞAMAK 3,75 ASGARİ ÜCRETE DENK GELİYOR

İPA’nın araştırmasına göre, İstanbul'da yaşam maliyeti bir yıl içinde yüzde 56,21 oranında artarak 82 bin 880 TL'ye ulaştı. Aralık 2024’e kıyasla 5 bin 495 TL’lik bir yükseliş gözlemlenirken, 2023 yılının Ocak ayına göre yüzde 182’lik bir artış kaydedildi.

2023 yılının başında İstanbul'da yaşam maliyeti 29 bin 429 TL iken, 2024 yılının başında 53 bin 58 TL'ye çıkmıştı. Günümüzde ise İstanbul’da yaşam maliyeti, mevcut asgari ücretin 3,75 katına denk geliyor.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE CİDDİ ARTIŞ

gıdaaa

Yaşam maliyetlerindeki artış, temel tüketim ürünlerinde de kendini gösterdi. Et ve kıyma fiyatları yüzde 55,10, süt yüzde 42,54, makarna yüzde 35,88 zamlandı. Ayrıca, kişisel bakım ve bebek ürünleri de yüksek oranlarda zam gördü.

OCAKTA EN ÇOK ZAMLANAN ÜRÜNLER

süt

Süt: Yüzde 12,76
Pirinç: Yüzde 5,75
Bebek maması: Yüzde 4,72

İSTANBUL’DA YAŞAMAK HER GEÇEN GÜN ZORLAŞIYOR

Gıda fiyatları başta olmak üzere birçok temel ihtiyacın maliyetindeki keskin artışlar, İstanbul'daki hane halklarının bütçesi üzerinde büyük bir baskı oluşturmaya devam ediyor. Uzmanlar, yükselen enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle vatandaşların satın alma gücünün giderek düştüğüne dikkat çekiyor.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret süt İstanbul Zam Pirinç gıda yaşam
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