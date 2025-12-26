İstanbul'da yeni yıl gelmeden simite zam geldi!

Yeni yıl zamları etiketlere yansımadan İstanbul'un pek çok noktasında 100 gramlık simidin fiyatı 25 TL'ye yükseltildi. İstanbul’un en çok tüketilen sokak lezzetlerinden simit, resmi tarifelerin çok üzerinde bir fiyata satılmaya başlandı. Resmi olarak hâlâ 15 liradan satılması gereken 100 gramlık simit, bazı semtlerde 25 liraya kadar çıktı.

Oysa ki resmi tarifede simidin fiyatı hâlâ 15 lira olarak görünüyor. Uzun süredir sahada 20 liradan satılan simit, şimdi yüzde 25 oranında bir artışla 25 liraya çıkmış durumda. Bu artış, resmi bir karar olmadan gerçekleştiği için tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Resmi bir açıklama henüz gelmedi.

ODADAN 'RESMİ ZAM OCAKTA' AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili Dünya Gazetesi'ne konuşan İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, şu an için onaylanmış bir tarife değişikliği bulunmadığını belirtti.

Özdemir, resmi bir zam kararı için yılbaşını işaret ederek şunları söyledi:

"Ama zam kararı yılbaşından sonra ocak ayında düşünülüyor. Şu an normalde 100 gram simit 15 liraya satılıyor ve herhangi bir tarife değişikliği yok. Simidi 25 liradan satmaya başlayanlar bize bağlı olmayan bazı esnaflar satıyor olabilir."