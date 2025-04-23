İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Sosyal medyada Şener Üşümezsoy'un açıklamaları konuşuluyor... Yeni deprem bekliyor mu?

Tarihimiz deprem konusunda acı hatıralarla dolu. Bu neden bugün İstanbul'da meydana gelen depremler hem İstanbul'dakilerin hem de tüm Türkiye'dekilerin yüreğini ağzına getirdi. Yıkılan bina olmaması ve can kaybının olmaması ise günün en sevindirici haberi oldu. Tüm bunlar yaşanırken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 20 gün önce "Silivri'de 6.0-6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir" dediği ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA DEPREM

Marmara Denizi'nde çok sayıda deprem meydana geldi. İlk depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklanırken saat 12.49'da meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü AFAD tarafından 6.2 olarak açıklandı. Saat 12.51'de üçüncü bir deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. AFAD'dan yapılan uyarıda; "Deprem sonrası hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın" ifadeleri kullanıldı.

20 GÜN ÖNCE AÇIKLAMIŞ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 20 gün önceki açıklamasında, "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. O anlamda ona dikkat etmek gerekir" uyarılarında bulunduğu ortaya çıktı.

İKİ BÖLGEYİ UYARMIŞ

Katıldığı bir programda olası İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Üşümezsoy o açıklamasında iki ilçeye dikkat çekmişti. Bunlar Kumburgaz ve Silivri'ydi. Üşümezsoy açıklamasının devamında ise, "Kumburgaz ve Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Orada da heyelanlı bölgeler çalışabilir. İstanbul'da en çok yerleşim olan yerlerden biri. O anlamda ona dikkat etmek gerekir. Ama genel planda büyük deprem söz konusu değil" diye konuşmuştu.

"MARMARA'DA DEPREMLER BİTTİ"

Bugünkü İstanbul depremlerinin ardından sosyal medyada Üşümezsoy'un açıklamaları bir anda gündem oldu. Üşümezsoy bugün yaptığı açıklamada ise, "Başka deprem riski yok. Marmara'da bitti depremler" ifadelerini kullandı.