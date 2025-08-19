FİNANS

İstanbul'daki Ferrari kazası Türkiye'nin gündeminde! Herkesin merak ettiği '15 milyonu kim ödeyecek?' sorusuna tamirci yanıt verdi

İstanbul'daki Ferrari kazası bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Tamir sonrası test sürüşü için 15 milyonluk araçla trafiğe çıkan usta Hakan Yılmaz, hayatının hatasını yaptı. Bir anda kontrolden çıkan 2012 model Ferrari 458 Italia marka araç, Büyükçekmece'de bariyerlere çarptı. Büyük hasar alan araç sosyal medyada gündem olurken, herkesin merak ettiği '15 milyonu kim ödeyecek?' sorusuna, kazaya karışan usta yanıt verdi.

Devrim Karadağ

Ferrari kazası sosyal medyanın diline düştü. İstanbul'da boyasız göçük tamiri gören 2012 model Ferrari 458 Italia model otomobil Büyükçekmece'de tek taraflı kazaya karıştı. Değeri yaklaşık 15 milyon lira civarında olan lüks aracın kaza yaptığı anda direksiyon başında tamircinin oturuyor olması, bir anda kazanın rengini değiştirdi.

TAMİRCİ, TEST SÜRÜŞÜ YAPARKEN KONTROLÜ KAYBETTİ

Oto tamircisi usta Hakan Yılmaz, aracı tamir sonrası test sürüşü yaparken, kontrolü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Büyük hasar alan küs aracın, ön tarafı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bir ana Türkiye'nin konuştuğu kaza haline gelen olay sonrası herkes "Aracın bedelini kim ödeyecek? 15 milyonu kim ödeyecek?" sorusuna yanıt ararken, beklenen açıklama geldi.

15 MİLYON TL'Yİ KİM ÖDEYECEK?

İstanbul'da hasar onarım merkezi sahibi olan ve sosyal medyada da 100 bin civarında takipçisi olan Hakan Yılmaz, müşterisini mağdur etmeyeceğini, aracı kendisinin satın alacağını ve 15 milyon lirayı aracın sahibine ödeyeceğini söyledi.

Lüks araçların tamir-bakım, onarımlarıyla ilgilenen Hakan Yılmaz, Ferrari 458 Italia aracın 2012 model olduğunu, öncesinde de şase ve podyelerinde hasarlarının bulunduğunu, bundan dolayı kaza anında hasarının büyük olduğunu açıkladı.

KAZA ANINI ANLATTI

NTV'de yer alan habere göre; kazanın meydana geliş şeklini anlatan Yılmaz, medyada bilgi kirliliği olduğunu söyledi. Haberlerde belirtildiği gibi aracın ters dönmediğini, köprü ayağına çaptığı için hasar aldığını söyleyen Yılmaz, E-5 karayolunda hız sınırları dahilinde aracı kullandığını, camlarında çerçeve olmadığı için rüzgar aldığını ve müşterinin bu rüzgarın kesilmesini istediği için araçla teste çıktığını, 70-80 kilometre hızlarda aracın kontrolden çıktığını ve kazanın gerçekleştiğini söyledi.

Yılmaz'ın kendisinde herhangi bir yaralanma söz konusu olmadığını, tamirhanesinin kazalara karşı sigortalı olduğunu, işinin başında ve çalışmaya devam ettiğini belirtti.

TAMİRHANELERİN YÜZDE 95'İ SİGORTASIZ

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı meydana gelen kazaya ilişkin NTV'nin sorularını yanıtladı.

Bağcı, tamirhanelerin trafik sigortası gibi yapmak zorunda oldukları poliçelerin bulunduğunu ama yüzde 95'nin sigorta yaptırmadığını açıkladı.

Bağcı, tamirhanenin sigortası varsa aracın hasarının karşılanması için ilk olarak bu sigortanın devreye gireceğini söyledi. Ancak bu sigortaların limitlerinin genelde düşük tutulması nedeniyle aracın kaskosu varsa kalan kısmının kaskodan tahsilatının yapılabileceğini, kaskosu yoksa aracın sahibinin tamirciye dava açması gerektiğini belirtti.

Eğer kaskosu varsa, kasko karşıladığı hasar tutarını daha sonrasında tamirciden rücu yoluyla alacağını da belirten Bağcı, tamirhane sigortalarının 25-40 kilometre mesafeye kadar yapılacak testleri karşıladığını belitti.

"OTOPARKLARIN DA SİGORTA YAPMASI GEREKİYOR"

Otoparkların da sigortalanması ve oluşacak hasarlara karşı kendilerini güvence altına alması gerektiğini belirten Bağcı, tamirhane sigortası limitlerinin genelde düşük tutulduğunu da sözlerine ekledi. İstendiği takdirde limitlerin yükseltilebildiğine değinen Bağcı, belediyelerin ruhsat vermeden önce bu tarz gerekli poliçeleri de şartlar arasına alması gerektiğini ifade etti.

