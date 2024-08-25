İstanbul'daki yeni uyanıklık pes dedirtti: 25 bin lira yerine 54 bin lira istiyorlar...

Çocuğu özel okula giden veliler bu aralar hayli dertli. Eğitim fiyatları, yapılan fahiş zam sonrası kitap ücretlerin astronomik rakamlara ulaşması ve son olarak da resmi oranların çok üstünde belirlenen servis ücretleri.

Öğrenci servisleri bazı okullarda hem UKOME’nin ücret tarifesine uymuyorlar hem de veli fazla ücreti iade almasın diye sözleşmelerin de uyanıklık yapıyorlar. Okul servis ücretlerine yüzde 16 zam yapıldı ama servis şirketleri velilerden fahiş ücret isteyerek karara uymuyorlar.

25 BİN İSTEMESİ GEREKİRKEN 54 BİN İSTİYORLAR!

Servis şirketlerinin yaptıkları kurnazlık duyanları adeta şaşkına çeviriyor. Örneğin UKOME kararı ile birlikte servis şirketi veliden yaklaşık 25 bin lira ücret istemesi gerekirken 54 bin lira istiyor.

Yaklaşık 13 km için bizden istenilen ücret 72 bin 822 lira.

100 bin lira isteyen de var. Çok yüksek meblağlar talep ediliyor.

Üstüne bir de uyanıklık yapıp sözleşmelerine ekledikleri madde ile veli fazla ödediği parayı dava yoluyla geri alamaz. Velilerin en çok merak ettiği konu ise o sözleşme imzalandıktan sonra madde geçerli mi?

VELİLER FAZLA ÖDENEN PARALARI GERİ ALABİLİRLER Mİ?

Avukat Mustafa Zafer ATV Haber’e konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Herhangi bir şekilde tüketicinin şartlarını daha ağırlaştıran bir hükmün sözleşmeye yazılması geçersiz sayılır. Çünkü tüketici kanununa göre herhangi bir şekilde tüketicinin yasal haklarını kullandırmasını engelleyici bir madde yazılması o maddenin yazılmamış olduğu anlamına gelir.”

NASIL BİR YOL İZLENMELİ?

Yani veliler fazla ödedikleri parayı dava yoluyla geri alabilirler. Peki veliler nasıl bir yol izlemeli sorusuna da cevap veren Avukat Zafer “Söz konusu ödemenin gerçekleştirildiğinin bir fatura ya da banka EFT havale makbuzuyla tüketici Hakem Heyeti’ne sunulması ile birlikte bu fazlaca ödenen paraların iadesi mümkündür” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“UKOME tarafından verilen bu karara servisler uymak zorunda bu verilen karar aslında İstanbul içerisindeki bu servis sağlayıcılarının asgari buradan ne kadar almaları gerektiğini gösterirken bir yanda da aslında tüketiciyi koruyan bir tarafı var.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır