FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul’dan Edirne’ye hızlı tren! Süre 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek

İstanbul’dan Edirne’ye hızlı tren! Süre 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek

12.08.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmalar devam ediyor. Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak proje tamamlandığında seyahat süreleri yolcu trenleri için 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya, yük trenleri için de 8 saatten 3,5 saate inecek. Yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.

İstanbul’dan Edirne’ye hızlı tren! Süre 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek

Yapımına Haziran 2019'da başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ilerleme yüzde 65'i geçti, yaklaşık 80 kilometrelik ray serildi. Çift hatlı projede 53 alt ve 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük bulunuyor. Projenin Edirne kent merkezindeki çalışmaları kapsamında ekipler, viyadük inşasını sürdürüyor. Tunca Nehri'nin kenarına yapılan 680 metre uzunluğundaki viyadüğün gelecek aylarda tamamlanması planlanıyor.

AA-20230812-31900611-31900610-HALKALIKAPIKULE_DEMIR_YOLU_PROJESININ_ILK_ETABI_CERKEZKOYKAPIKULE_HATTINDAKI_CALISMALAR_SURUYOR

SEYAHAT SÜRELERİ KISALACAK

Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak projeyle Halkalı ile Kapıkule arasındaki seyahat süreleri yolcu trenleri için 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya, yük trenleri için de 8 saatten 3,5 saate inecek.

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiriyor! Yeni yönteme başvurdularEv sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiriyor! Yeni yönteme başvurdular
Yargıtay’dan bu kez de dolar kuru kararı! Yargıtay’dan bu kez de dolar kuru kararı!
Ticaret Bakanlığı açıkladı: 4.1 milyon liralık ceza! Ticaret Bakanlığı açıkladı: 4.1 milyon liralık ceza!
Anahtar Kelimeler:
hızlı tren

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Çektirdikleri fotoğrafa bakınca korkudan apar topar kaçtılar

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.