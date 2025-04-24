FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? 6 Şubat'ta gündeme gelmişti, 'Yine buradaydı' iddiası sonrası DMM'den açıklama

İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? 6 Şubat'ta gündeme gelmişti, 'Yine buradaydı' iddiası sonrası DMM'den açıklama

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.04.2025 06:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul depremi sonrası yine ABD savaş gemisi USS Nitze gündem oldu. Büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremleri sırasında İstanbul'da bulunması nedeniyle komplo teorilerine neden olan ABD gemisinin, dün Silivri'de meydana gelen deprem sırasında İstanbul'da olduğu iddia edildi. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, "Depremle bunun arasında bir alaka var mı? İstanbul Boğazı’na niye gelmiş?" diye sordu. İddialarla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? 6 Şubat'ta gündeme gelmişti, 'Yine buradaydı' iddiası sonrası DMM'den açıklama

İstanbul depremi büyük panik ve korku yarattı. Dün öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, okullar da iki gün boyunca tatil edildi. Söz konusu İstanbul depremiyle ilgili ortaya atılan 'ABD gemisi' ise yine gündem oldu. Büyük yıkıma sebep olan 6 Şubat depremleri sırasında İstanbul'da olan ABD savaş gemisi USS Nitze'nin yine dün İstanbul'da olduğu iddia edilirken, fotoğrafı paylaşan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, "Depremle bunun arasında bir alaka var mı? İstanbul Boğazı’na niye gelmiş?" diye sordu. İddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

ÖZTÜRK YILMAZ PAYLAŞTI: "İSTANBUL DEPREMİYLE ALAKASI VAR MI?"

Üzerinde Amerikan bayrağı yer alan bir gemi fotoğrafı paylaşan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Üzerinde termik santral bacaları da olan gri renkli, çift isimli devasa bir gemi iki gün önce Dolmabahçe Sarayı karşısındaydı. Dikkatimizi çekmişti! Hatta bunun burada ne işi var demiştik.

Sismik mi bilmiyorum. Bunu bizzat gözlerimizle gördük. Dün de aynı gemi Yalova açıklarında görülmüş!

Yetkililer acilen resmi bir açıklama yapmalı.

Depremle bunun arasında bir alaka var mı? İstanbul Boğazı’na niye gelmiş? Deprem tetikleyen bizim bilmediğimiz ama birilerinde olan gizli bir teknoloji mi var?"

ADAD

6 ŞUBAT DEPREMİNDE BOĞAZDAYDI

Öztürk Yılmaz'ın dikkat çektiği ve iki gündür boğazlar ve Marmara bölgesinde olduğu öne sürülen ve elektromanyetik cihazlarla donatılmış olduğu iddia edilen ABD savaş gemisi USS Nitze, 6 Şubat depremleri öncesinde de İstanbul boğazında görüntülenmişti.

DMM'DEN YALANLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ise söz konusu iddialarla ilgili net bir yalanlama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

DMM'den yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili ortaya atılan "Depreme Boğaz'daki ABD gemisi neden oldu" ve "HAARP sistemi ile deprem tetiklendi" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "İddiaya konu fotoğraflar, Amerika Birleşik Devletleri Donanması'ndaki Arleigh Burke sınıfı USS Nitze gemisine aittir ve fotoğrafların 2023 yılında kaydedildiği tespit edilmiştir. Bahse konu gemi, yakın bir zamanda da denizlerimizde bir faaliyet icra etmemiştir. 'Gemi veya HAARP sistemiyle bir depremin tetiklenebilmesi' yönündeki iddiaların bilimsel bir karşılığı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

FSDFSFG

"DEPREME NEDEN OLACAK KADAR ENERJİ ÜRETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Depremlerin, yer kabuğundaki fay hatlarında zamanla biriken enerjinin aniden açığa çıkmasıyla meydana geldiği anlatılan açıklamada, fayın belli bir noktasında artan gerilimin, fayın iki tarafındaki blokları harekete geçirecek düzeye ulaşması halinde kırılmanın meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir

İstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdiler

İstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdiler

 Geceyi dışarıda geçirenlere ziyaret

Geceyi dışarıda geçirenlere ziyaret

 AFAD deprem raporunu açıkladı! Vatandaşlara artçı sarsıntı uyarısı

AFAD deprem raporunu açıkladı! Vatandaşlara artçı sarsıntı uyarısı

 'Evimize girebilir miyiz?' sorusuna yanıt

'Evimize girebilir miyiz?' sorusuna yanıt

 İşte 6.2'lik depremin sesi

İşte 6.2'lik depremin sesi

Biriken enerjinin serbest kalarak sismik dalgalar şeklinde yayıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Depremler, doğrudan yer kabuğundaki doğal süreçlerin çok büyük jeolojik kuvvetlerin sonucudur. Yüksek Frekanslı Etkin Kutup Işıkları Araştırma Programı (HAARP) ise yüksek frekanslı radyo dalgaları kullanarak iyonosferi incelemek amacıyla kurulmuş bir araştırma programıdır. Dolayısıyla mevcut bilimsel veriler ve bilim dünyasının genel görüşü, bir gemi veya HAARP sisteminin depremlere neden olacak kadar büyük bir enerji üretmesinin mümkün olmadığı yönündedir."

Açıklamada, dayanağı bulunmayan asılsız komplo teorilerine itibar edilmemesi istendi.

Canlı Borsa
Marmara beşik gibi! 100'ün üzerinde artçı: İşte son depremler...Marmara beşik gibi! 100'ün üzerinde artçı: İşte son depremler...
İstanbul depreminde son durum! Bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi: "236 kişi yaralandı, 127 artçı meydana geldi, 9 ev tahliye edildi"İstanbul depreminde son durum! Bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi: "236 kişi yaralandı, 127 artçı meydana geldi, 9 ev tahliye edildi"
Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Silivri ABD Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Boğazı gemi 6 şubat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdiler

İstanbul depremi sonrası geceyi böyle geçirdiler

Açıklamalar peş peşe geldi! Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

Açıklamalar peş peşe geldi! Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

AKOM: "Büyük deprem riski ortadan kalkmadı"

AKOM: "Büyük deprem riski ortadan kalkmadı"

Bakan Yusuf Tekin'den açıklama geldi!

Bakan Yusuf Tekin'den açıklama geldi!

Marmara beşik gibi! 100'ün üzerinde artçı: İşte son depremler...

Marmara beşik gibi! 100'ün üzerinde artçı: İşte son depremler...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.