İstanbul depreminin sebebi ABD gemisi mi? 6 Şubat'ta gündeme gelmişti, 'Yine buradaydı' iddiası sonrası DMM'den açıklama

İstanbul depremi büyük panik ve korku yarattı. Dün öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, okullar da iki gün boyunca tatil edildi. Söz konusu İstanbul depremiyle ilgili ortaya atılan 'ABD gemisi' ise yine gündem oldu. Büyük yıkıma sebep olan 6 Şubat depremleri sırasında İstanbul'da olan ABD savaş gemisi USS Nitze'nin yine dün İstanbul'da olduğu iddia edilirken, fotoğrafı paylaşan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, "Depremle bunun arasında bir alaka var mı? İstanbul Boğazı’na niye gelmiş?" diye sordu. İddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

ÖZTÜRK YILMAZ PAYLAŞTI: "İSTANBUL DEPREMİYLE ALAKASI VAR MI?"

Üzerinde Amerikan bayrağı yer alan bir gemi fotoğrafı paylaşan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Üzerinde termik santral bacaları da olan gri renkli, çift isimli devasa bir gemi iki gün önce Dolmabahçe Sarayı karşısındaydı. Dikkatimizi çekmişti! Hatta bunun burada ne işi var demiştik.

Sismik mi bilmiyorum. Bunu bizzat gözlerimizle gördük. Dün de aynı gemi Yalova açıklarında görülmüş!

Yetkililer acilen resmi bir açıklama yapmalı.

Depremle bunun arasında bir alaka var mı? İstanbul Boğazı’na niye gelmiş? Deprem tetikleyen bizim bilmediğimiz ama birilerinde olan gizli bir teknoloji mi var?"

6 ŞUBAT DEPREMİNDE BOĞAZDAYDI

Öztürk Yılmaz'ın dikkat çektiği ve iki gündür boğazlar ve Marmara bölgesinde olduğu öne sürülen ve elektromanyetik cihazlarla donatılmış olduğu iddia edilen ABD savaş gemisi USS Nitze, 6 Şubat depremleri öncesinde de İstanbul boğazında görüntülenmişti.

DMM'DEN YALANLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ise söz konusu iddialarla ilgili net bir yalanlama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

DMM'den yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili ortaya atılan "Depreme Boğaz'daki ABD gemisi neden oldu" ve "HAARP sistemi ile deprem tetiklendi" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "İddiaya konu fotoğraflar, Amerika Birleşik Devletleri Donanması'ndaki Arleigh Burke sınıfı USS Nitze gemisine aittir ve fotoğrafların 2023 yılında kaydedildiği tespit edilmiştir. Bahse konu gemi, yakın bir zamanda da denizlerimizde bir faaliyet icra etmemiştir. 'Gemi veya HAARP sistemiyle bir depremin tetiklenebilmesi' yönündeki iddiaların bilimsel bir karşılığı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"DEPREME NEDEN OLACAK KADAR ENERJİ ÜRETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Depremlerin, yer kabuğundaki fay hatlarında zamanla biriken enerjinin aniden açığa çıkmasıyla meydana geldiği anlatılan açıklamada, fayın belli bir noktasında artan gerilimin, fayın iki tarafındaki blokları harekete geçirecek düzeye ulaşması halinde kırılmanın meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Biriken enerjinin serbest kalarak sismik dalgalar şeklinde yayıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Depremler, doğrudan yer kabuğundaki doğal süreçlerin çok büyük jeolojik kuvvetlerin sonucudur. Yüksek Frekanslı Etkin Kutup Işıkları Araştırma Programı (HAARP) ise yüksek frekanslı radyo dalgaları kullanarak iyonosferi incelemek amacıyla kurulmuş bir araştırma programıdır. Dolayısıyla mevcut bilimsel veriler ve bilim dünyasının genel görüşü, bir gemi veya HAARP sisteminin depremlere neden olacak kadar büyük bir enerji üretmesinin mümkün olmadığı yönündedir."

Açıklamada, dayanağı bulunmayan asılsız komplo teorilerine itibar edilmemesi istendi.