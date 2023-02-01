İstanbul enflasyonu belli oldu! 43 aydır yükseliyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ocak ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat artış verilerini yayımladı. İstanbul'da aylık fiyat artış serisi yılın ilk ayında da devam etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Ocak ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 5,94 arttı. Ocak ayında yıllık artış ise yüzde 79,68 oldu.

İTO tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ocak 2023’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 23,94, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 15,92, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 14,66, Gıda Harcamalarında yüzde 6,07, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 4,17, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 3,62 ve Konut Harcamalarında yüzde 2,30 artış, Giyim Harcamalarında ise yüzde -0,83 azalış izlenmiştir.

Ocak 2023’ de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 19,48, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 11,91, Madenler Grubunda yüzde 7,40, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 2,70, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,81, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 0,96, Mensucat Grubunda yüzde 0,40 artış izlenmiştir."

