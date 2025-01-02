İstanbul enflasyonu umut veriyor

Cuma günü gelecek TÜFE öncesinde İTO istanbul Geçinme İndeksi, enflasyona dair düşüş umutları veriyor. İstanbul'da perakende fiyatların göstergesi olan Ücretliler Geçinme İndeksi, aralık ayında bir önceki aya göre %1,74 arttı.

Anadolu Efes ve Anadolu Grubu hisseleri, Rusya’dan gelen haberlerle son 2 seanstır olumsuz fiyatlanıyor. Anadolu Efes hisseleri, son iki günde toplamda %19 düşüş yaşadı ve böylece 2001’den bu yana en kötü iki günlük performansını sergiledi.

Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatına ilişkin anlaşma sona erdi. Ukrayna üzerinden sevkiyatın da sona ermesiyle birlikte, Rus gazının Avrupa’ya taşınmasında tek güzergah olarak Türkiye öne çıkıyor.

ABD vadeli endeksleri, yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı ve pozitif görünümünü sürdürüyor. Asya tarafında ise zayıf Çin imalat verileri (PMI) ve ABD’nin ek gümrük vergisi uygulama ihtimaline yönelik endişeler, Çin hisse senetlerini aşağı çekti.

Ajanda

1- Yılbaşı tatili sebebiyle veri akışı çok zayıf. İstanbul Sanayi Odası İmalat ve

Sektörel PMI verilerini alacağız.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKPATENT Akademi

Tanıtım Töreni ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni'ne

katılacak.

3- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile

görüşecek.

İTO

Aralık enflasyonu için öncü veriler umut verici İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2024 Aralık ayına ait İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini paylaştı. Bu verilere göre, İstanbul'da perakende fiyatların göstergesi olan Ücretliler Geçinme İndeksi, aralık ayında bir önceki aya göre %1,74 arttı. Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise aynı dönemde %0,82 oranında yükseldi. Yıllık bazda, Ücretliler Geçinme İndeksi %55,27, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise %40,64 oranında artış gösterdi.

Muhtemelen gıdada yavaşlamış bir enflasyon göreceğiz bu ay. İTO verilerinde gıda fiyatları %0,93 artış göstererek Geçinme İndeksi’nin altında yükseldi. En yüksek artış %4,55 ile konutta. Toptan fiyatlar tarafında, mensucat grubunda %4,26, inşaat malzemelerinde %2,87, yakacak ve enerji maddelerinde %2,74, kimyevi maddelerde %1,35, gıda maddelerinde %1,18 ve madenler grubunda %0,48 oranında artış yaşandı. Buna karşın, işlenmemiş maddeler grubunda %3,61 oranında düşüş görüldü.

Anadolu Grubu

Anadolu Efes ve Anadolu Grubu hisseleri, Rusya’dan gelen haberlerle son 2 seanstır olumsuz fiyatlanıyor. Anadolu Efes hisseleri, son iki günde toplamda %19 düşüş yaşadı ve böylece 2001’den bu yana en kötü iki günlük performansını sergiledi. Bu düşüşün temelinde, Rusya Devlet Başkanı Putin’in aldığı karar yer alıyor. Putin’in yayımladığı başkanlık kararnamesiyle, Anheuser-Busch InBev (AB InBev) ile Anadolu Efes’in Rusya’daki ortak girişiminin kontrolü, yerel bir şirket olan Vmeste Grubu’na geçici olarak devredildi.

AB InBev ve Anadolu Efes, daha önce yapılan anlaşmaya göre birbirlerinin Rusya ve Ukrayna iş kollarındaki hisselerini devralmayı planlıyordu. Bu anlaşma sonucunda Anadolu Efes, Rusya’daki ortak girişimde tek hissedar olmayı hedefliyordu. Ancak Rusya’nın bu plana karşı çıkması, sürecin yönünü değiştirdi. JPMorgan, Anadolu Efes’in 2028 tahvilini “Ağırlık Azalt” seviyesine indirdi. Kurum, Rusya’nın Anadolu Efes için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurguladı ve Rusya’nın bu durumu mevcut hissedarlara yeterli tazminat ödemeden kalıcı hale getirmesi durumunda şirketin kredi profilinin yapısal olarak kötüleşeceğini ifade etti.

Rus Gazı

Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatına ilişkin anlaşma sona erdi. Ukrayna’nın 2023 yılı sonu için yayımladığı verilere göre, ülke üzerinden Avrupa’ya taşınan Rus gazı miktarı, 2022’ye kıyasla yaklaşık %28 azalarak 15 milyar metreküpe geriledi. Bu sözleşme, her iki taraf için önemli bir gelir kaynağıydı. Tahminlere göre, Ukrayna yılda yaklaşık 1 milyar dolar, Gazprom ise yılda 3 milyar dolardan fazla gelir elde ediyordu.

Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa gibi ana boru hatlarının atıl duruma düşmesinin ardından, Ukrayna üzerinden sevkiyatın da sona ermesiyle birlikte, Rus gazının Avrupa’ya taşınmasında tek güzergah olarak Türkiye öne çıkıyor. Bu durum, hem Avrupa’nın enerji tedariki hem de bölgedeki enerji dengeleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Gelişmelerin, doğalgaz piyasasında yeni yönelimlere yol açması bekleniyor.

Atıştırmalıklar