FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul enflasyonu umut veriyor
Fintables

İstanbul enflasyonu umut veriyor

02.01.2025 11:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalar yeni yıla nasıl başladı, ekonomi gündeminde sizleri neler bekliyor? İşte 2 Ocak Perşembe günü, yılın ilk bülteni...

İstanbul enflasyonu umut veriyor

  • Cuma günü gelecek TÜFE öncesinde İTO istanbul Geçinme İndeksi, enflasyona dair düşüş umutları veriyor. İstanbul'da perakende fiyatların göstergesi olan Ücretliler Geçinme İndeksi, aralık ayında bir önceki aya göre %1,74 arttı.

  • Anadolu Efes ve Anadolu Grubu hisseleri, Rusya’dan gelen haberlerle son 2 seanstır olumsuz fiyatlanıyor. Anadolu Efes hisseleri, son iki günde toplamda %19 düşüş yaşadı ve böylece 2001’den bu yana en kötü iki günlük performansını sergiledi.

  • Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatına ilişkin anlaşma sona erdi. Ukrayna üzerinden sevkiyatın da sona ermesiyle birlikte, Rus gazının Avrupa’ya taşınmasında tek güzergah olarak Türkiye öne çıkıyor.

  • ABD vadeli endeksleri, yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı ve pozitif görünümünü sürdürüyor. Asya tarafında ise zayıf Çin imalat verileri (PMI) ve ABD’nin ek gümrük vergisi uygulama ihtimaline yönelik endişeler, Çin hisse senetlerini aşağı çekti.

Ajanda

1- Yılbaşı tatili sebebiyle veri akışı çok zayıf. İstanbul Sanayi Odası İmalat ve
Sektörel PMI verilerini alacağız.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKPATENT Akademi
Tanıtım Töreni ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni'ne
katılacak.

3- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile
görüşecek.

İTO

Aralık enflasyonu için öncü veriler umut verici İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2024 Aralık ayına ait İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini paylaştı. Bu verilere göre, İstanbul'da perakende fiyatların göstergesi olan Ücretliler Geçinme İndeksi, aralık ayında bir önceki aya göre %1,74 arttı. Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise aynı dönemde %0,82 oranında yükseldi. Yıllık bazda, Ücretliler Geçinme İndeksi %55,27, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise %40,64 oranında artış gösterdi.

Muhtemelen gıdada yavaşlamış bir enflasyon göreceğiz bu ay. İTO verilerinde gıda fiyatları %0,93 artış göstererek Geçinme İndeksi’nin altında yükseldi. En yüksek artış %4,55 ile konutta. Toptan fiyatlar tarafında, mensucat grubunda %4,26, inşaat malzemelerinde %2,87, yakacak ve enerji maddelerinde %2,74, kimyevi maddelerde %1,35, gıda maddelerinde %1,18 ve madenler grubunda %0,48 oranında artış yaşandı. Buna karşın, işlenmemiş maddeler grubunda %3,61 oranında düşüş görüldü.

Anadolu Grubu

Anadolu Efes ve Anadolu Grubu hisseleri, Rusya’dan gelen haberlerle son 2 seanstır olumsuz fiyatlanıyor. Anadolu Efes hisseleri, son iki günde toplamda %19 düşüş yaşadı ve böylece 2001’den bu yana en kötü iki günlük performansını sergiledi. Bu düşüşün temelinde, Rusya Devlet Başkanı Putin’in aldığı karar yer alıyor. Putin’in yayımladığı başkanlık kararnamesiyle, Anheuser-Busch InBev (AB InBev) ile Anadolu Efes’in Rusya’daki ortak girişiminin kontrolü, yerel bir şirket olan Vmeste Grubu’na geçici olarak devredildi.

AB InBev ve Anadolu Efes, daha önce yapılan anlaşmaya göre birbirlerinin Rusya ve Ukrayna iş kollarındaki hisselerini devralmayı planlıyordu. Bu anlaşma sonucunda Anadolu Efes, Rusya’daki ortak girişimde tek hissedar olmayı hedefliyordu. Ancak Rusya’nın bu plana karşı çıkması, sürecin yönünü değiştirdi. JPMorgan, Anadolu Efes’in 2028 tahvilini “Ağırlık Azalt” seviyesine indirdi. Kurum, Rusya’nın Anadolu Efes için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurguladı ve Rusya’nın bu durumu mevcut hissedarlara yeterli tazminat ödemeden kalıcı hale getirmesi durumunda şirketin kredi profilinin yapısal olarak kötüleşeceğini ifade etti.

Rus Gazı
Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatına ilişkin anlaşma sona erdi. Ukrayna’nın 2023 yılı sonu için yayımladığı verilere göre, ülke üzerinden Avrupa’ya taşınan Rus gazı miktarı, 2022’ye kıyasla yaklaşık %28 azalarak 15 milyar metreküpe geriledi. Bu sözleşme, her iki taraf için önemli bir gelir kaynağıydı. Tahminlere göre, Ukrayna yılda yaklaşık 1 milyar dolar, Gazprom ise yılda 3 milyar dolardan fazla gelir elde ediyordu.

Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa gibi ana boru hatlarının atıl duruma düşmesinin ardından, Ukrayna üzerinden sevkiyatın da sona ermesiyle birlikte, Rus gazının Avrupa’ya taşınmasında tek güzergah olarak Türkiye öne çıkıyor. Bu durum, hem Avrupa’nın enerji tedariki hem de bölgedeki enerji dengeleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Gelişmelerin, doğalgaz piyasasında yeni yönelimlere yol açması bekleniyor.

Atıştırmalıklar

  • ABD vadeli endeksleri, yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı ve pozitif görünümünü sürdürüyor. Bu eğilim, piyasaların yeni yıla güçlü bir başlangıç yapma isteğini yansıtıyor. Asya tarafında ise zayıf Çin imalat verileri (PMI) ve ABD’nin ek gümrük vergisi uygulama ihtimaline yönelik endişeler, Çin hisse senetlerini aşağı çekti. Petrolde zayıf gelen ABD stoklarının etkisi sürüyor. Brent petrol üst üste dördüncü seansta da yükselerek varil başına 75 dolara yaklaştı.

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilere ilişkin önemli bir karar aldı. Konuya dair tebliğ, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, döviz yükümlülüğü bulunan tüzel kişilerin döviz veya Türk Lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanan destek uygulaması kaldırıldı.

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'e ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Kasım ayında Hizmet ÜFE, bir önceki aya göre %0,76 azalış kaydetti. Bu, endeksin 2021 Eylül ayından bu yana ilk kez düşüş gösterdiğini işaret ediyor. Hizmet ÜFE'deki aylık düşüş, özellikle konaklama, yiyecek ve gayrimenkul hizmetlerindeki fiyat gerilemelerinden kaynaklandı.

  • 2025 yılı Ocak-Aralık dönemi için Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyet aralığı açıklandı. Buna göre, YEKDEM maliyeti megavatsaat başına 223 lira 14 kuruş ile 580 lira 92 kuruş arasında değişecek. BOTAŞ da beklendiği gibi 2025 yılı Ocak ayına ilişkin doğalgaz tarife tablosunu yayımladı. Buna göre, mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifelerde herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi. 🇨🇳 Caixin ve S&P Global tarafından yayımlanan verilere göre, Çin'in Caixin İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasım ayındaki 51,5 seviyesinden aralık ayında 50,5'e geriledi. PMI verisi 50 seviyesinin üzerinde kalarak imalat sektöründe genişlemenin sürdüğünü gösterse de, ekonomistlerin medyan tahmini olan 51,7'nin altında kaldı. Caixin Insight Group Kıdemli Ekonomisti Wang Zhe, "Denizaşırı ekonomik ortam ve küresel ticaretin yarattığı belirsizlikler, ihracat talebi üzerinde baskı oluşturdu." dedi.

  • Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı, 1 Temmuz 2025’e kadar Polonya tarafından yürütülecek. Polonya, bu süreçte özellikle savunma harcamalarını artırmaya ve Avrupa savunma sanayisini güçlendirmeye odaklanacak. Dönem başkanlığı için seçtiği slogan ise “Güvenlik, Avrupa!” oldu. Polonya, RusyaUkrayna savaşının etkilerini ve Belarus kaynaklı güvenlik tehditlerini göz önünde bulundurarak diğer AB ülkelerini savunma harcamalarını artırmaya ve Avrupa savunma sanayisini güçlendirmek için iş birliği yapmaya teşvik edecek.
Anahtar Kelimeler:
Fintables Fintables içerikleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş, TSK'dan atılan 4 teğmeni belediyede işe almış...

Mansur Yavaş, TSK'dan atılan 4 teğmeni belediyede işe almış...

Rusya'ya kaçan Esad için 'Suikast' iddiası! İngiliz basını duyurdu: Moskova'da zehirle öldürülmeye çalışıldı

Rusya'ya kaçan Esad için 'Suikast' iddiası! İngiliz basını duyurdu: Moskova'da zehirle öldürülmeye çalışıldı

Asgari ücreti bildi, emekli maaşı zammı için nokta rakam verdi! 'Erdoğan'ın kabul edeceğini zannetmiyorum'

Asgari ücreti bildi, emekli maaşı zammı için nokta rakam verdi! 'Erdoğan'ın kabul edeceğini zannetmiyorum'

O ilde 'kiralar düşecek' beklentisi

O ilde 'kiralar düşecek' beklentisi

Kuyumcularda yeni dönem! Altın alan da satan da bu kurala uymak zorunda…

Kuyumcularda yeni dönem! Altın alan da satan da bu kurala uymak zorunda…

Uzmanlar uyarıyor: Fiyatlar yüzde 10 artacak!

Uzmanlar uyarıyor: Fiyatlar yüzde 10 artacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.