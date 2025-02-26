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İstanbul Finans Merkezi'nde 5,6 milyar TL'lik satış! Alıcı belli oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
26.02.2025 11:13
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İş GYO, İstanbul Finans Merkezi'ndeki ofis binasını 5,6 milyar TL +KDV bedelle Kuveyt Türk iştiraki KT Sağlam Gayrimenkul'e sattığını açıkladı.

İstanbul Finans Merkezi'nde 5,6 milyar TL'lik satış! Alıcı belli oldu

Türkiye İş Bankası bünyesindeki İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş GYO), İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan 25 katlı ofis binasının satışına karar verdiğini duyurdu.

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5,6 milyar TL bedelle yapılan satışta alıcı, Kuveyt Türk iştiraki KT Sağlam Gayrimenkul A.Ş. oldu.

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"OFİS BİNASININ TAMAMININ 5 MİLYAR 600 MİLYON TL BEDELLE SATILMASINA KARAR VERİLDİ"

Şirketin İstanbul Finans Merkezi ofis binası satışı hakkında açıklama geldi.

İŞ GYO'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulu'nun 25.02.2025 tarihli kararı çerçevesinde mülkiyeti Şirketimize ait olan İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi, 3328 ada, 9 parselde kayıtlı İstanbul Finans Merkezi Ofis Binası'nın tamamının 5.600.000.000 TL+KDV bedelle KT Sağlam Gayrimenkul A.Ş.'ye satılmasına ve satış bedelinin tamamının nakden, tapu devir tarihinde peşin olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir"

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul satış
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