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İstanbul Halk Ekmek Ramazan pidesi 2021 fiyatları belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2021 16:16 | Son Güncelleme

İBB Başkanı İmamoğlu ise Halk Ekmek büfelerinde 365 gramlık pidenin 1,5 liraya satılacağını duyurdu.

İstanbul Halk Ekmek Ramazan pidesi 2021 fiyatları belli oldu

İstanbul'da bu yıl Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. İBB Halk Ekmek Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak. İstanbul'da Ramazan ayında 365 gram sade pide 4 lira, 365 gram susamlı yumurtalı pide 5 liradan satılacak.

İBB HALK EKMEK RAMAZAN PİDESİ FİYATI BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 365 gramlık pidenin Halk Ekmek büfelerinde 1,5 TL'ye satılacağını açıkladı.İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada,

"Vatandaşlarımız Ramazan'da 365 gramlık pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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