FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul Havalimanı 5 uluslararası sertifika aldı

İstanbul Havalimanı 5 uluslararası sertifika aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2020 11:21 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı, Kalite, Müşteri Memnuniyeti, Çevre, Bilgi Güvenliği ve Enerji Yönetiminde Uluslararası sertifikalara layık görüldü.

İstanbul Havalimanı 5 uluslararası sertifika aldı

İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ve uluslararası standartlar doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İGA, İstanbul Havalimanı'ndaki ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını başarıyla tamamlayarak, uluslararası belgelendirme kuruluşu İngiliz Standartları Enstitüsü (British Standards Institution) tarafından sertifikalandırıldı.

Mimarisi, alt yapısı, teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile henüz ilk yılında operasyonel başarılarıyla küresel aktarma merkezi haline gelen İstanbul Havalimanı, kalite, bilgi güvenliği, yolcu deneyimi, enerji verimliliği, çevre ve sürdürülebilirlik konuları özelinde yürüttüğü faaliyetlerle de ön plana çıkıyor.

İGA sunmakta olduğu hizmetleri yerine getirirken, Kalite Yönetim Sistemi sayesinde hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme alanlarında, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi sayesinde yolcu deneyimini zenginleştirmesinde, Çevre Yönetim Sistemi sayesinde çevre duyarlılığında, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde yolcu ve tüm paydaşların hassas bilgilerinin korunmasında, Enerji Yönetimi Sistemi sayesinde enerji verimliliğinin artırılması, tüketimin azaltılması ve gelecek nesiller için kaynakların korunmasındaki güçlü taahhütlerinin arkasında duruyor.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA ADIMLAR ATIYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda tasarım sürecinden inşaat aşamasına, inşaat sürecinden de operasyon sürecine kadar tüm adımları sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda atmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Samsunlu, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle hareket ederek, sürdürülebilirlik ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmeyi kurum kültürümüzün en değerli parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda insanı odağımıza alarak her geçen gün yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz. Enerji verimliliğinden tutun da yolculuk memnuniyetini ve kalite yönetimini içeren standartları oluşturmak büyük bir başarı. Havacılık sektöründe yeni bir şirket olmamıza rağmen hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde global standartları yakalamış olmamız çok önemli ve gurur verici.

Sürdürülebilir iş modelimiz doğrultusunda faaliyetlerimizin çevresel, toplumsal ve ekonomik olarak tüm paydaşlarımız için değer oluşturmasını amaçlıyoruz. Bu model doğrultusunda başta enerji verimliliği olmak üzere kalite, çevre, bilgi güvenliği ve müşteri memnuniyeti yönetiminde sertifika sahibi olmak gurur verici. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza, yönetim ekibimize ve sürecin başından beri bize gerek iletişim anlamında her an destek veren, gerekse eğitim ve denetim kalitesiyle değer katan BSI’a teşekkür ediyorum."

BSI Güvence Hizmetleri Global Direktörü Pietro Foschi de denetimler sırasında İGA’nın sürece çok iyi hazırlanmış olduğunu, güçlü ve sağlam planlara sahip olduğunu ve iyi eğitilmiş profesyonel bir ekibi bulunduğunu gördüklerini belirtti.

Foschi, "En iyi uygulama standartlarının benimsenmesi ve sertifikalandırılması, İGA’nın bu hayranlık uyandıran altyapısı için organizasyonel dayanıklılık sağlama taahhüdünü açıkça göstermektedir. Başta İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'yu, İGA üst yönetim ekibini ve bu standartların gerekliliklerini yerine getirmekte görev alan tüm İGA çalışanlarını başarıyla elde ettikleri bu 5 sertifikadan dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
Merkez Bankası'ndan swap hamlesi!Merkez Bankası'ndan swap hamlesi!
Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Dikkat çeken öneri: Türkiye yüksek gelir elde edebilir
Dikkat çeken öneri: Türkiye yüksek gelir elde edebilir
Altının ons fiyatı uçtu!
Altının ons fiyatı uçtu!
62 yıldır aynı teknikle yapıyor! Paraya para demiyor
62 yıldır aynı teknikle yapıyor! Paraya para demiyor
Gümüş durmuyor!
Gümüş durmuyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
VGM burs sonuçları açıklandı mı?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
2021 asgari ücret ne kadar olacak?
TYP başvuru sonuçları bekleniyor...
TYP başvuru sonuçları bekleniyor...
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 kilometre hız farkı ile kesilen para cezasını iptal ettirdi
1 kilometre hız farkı ile kesilen para cezasını iptal ettirdi
Bakan Selçuk açıkladı: 950 milyon lira Normalleşme Desteği sağladık
Bakan Selçuk açıkladı: 950 milyon lira Normalleşme Desteği sağladık
Bakan Selçuk'tan açıklama geldi... Normalleşme Desteği ne kadar? Normalleşme Desteği başvurusu nasıl yapılır? Normalleşme Desteği ne kadar?
Normalleşme Desteği başvurusu nasıl yapılır?
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı
Altında yeni rekor!
Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yükseltti
Merkez Bankası'ndan swap hamlesi!
Bakan Kurum: Son aşamaya gelindi, LPG'li araçlar kapalı otoparkları kullanabilecek
LPG'li araçlarla ilgili önemli gelişme

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.