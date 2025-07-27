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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdı

İstanbul Havalimanı, 25 Temmuz’da toplam 271 bin 836 yolcuya hizmet vererek Avrupa’da bir gün içerisinde en fazla yolcu ağırlayan havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, aynı gün havalimanında geliş seferiyle 134 bin 750, gidiş seferiyle ise 137 bin 86 yolcu seyahat etti. Havalimanı, 25 Temmuz’da toplam 271 bin 836 yolcuya hizmet vererek, 30 Haziran 2024'te toplam 268 bin yolcuyla bu alandaki liderliği elinde bulunduran Londra Heathrow Havalimanı'nın rekoru geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı'nda 8 Temmuz'da icra edilen 1695 hava trafik hareketiyle, açılışından bu yana en yüksek günlük uçuş sayısına da ulaşıldı.

Bu başarılar, İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılıkta üstlendiği stratejik rolün kritik önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Jeopolitik konumu, ileri teknolojiye sahip altyapısı ve "dünyanın bağlantısı en fazla olan havalimanı" ünvanıyla İGA, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında konumlanan güçlü bir küresel aktarma merkezi olarak öne çıkıyor.

330'dan fazla destinasyona kesintisiz bağlantı sunan geniş uçuş ağı ve yüksek operasyonel kabiliyeti sayesinde, doğu-batı ve kuzey-güney hava koridorlarının kilit noktalarından biri haline gelen havalimanı, elde ettiği son başarılarla uluslararası havacılığın merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İGA İstanbul Havalimanı, dünyanın önde gelen seyahat dergilerinden "Travel+Leisure" tarafından düzenlenen "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" anketinde, üst üste ikinci kez zirvede yer alarak bu küresel başarısını tescilledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı yolcu
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