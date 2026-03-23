İstanbul Havalimanı bayram tatilinde 873 bin 851 yolcuya hizmet verdi

Havalimanı İşletmecisi İGA'dan edinilen bilgiye göre, arife günü olan 19 Mart'ta başlayan yoğunluk kapsamında 212 binden fazla yolcu ağırlandı. Bayramın son günü havalimanı, tarihinin en yoğun günlerinden birini yaşadı. Toplam 1577 uçuşun gerçekleştiği 22 Mart'ta, 246 bin 625 kişi havalimanını kullandı.

Havalimanında 19-22 Mart tarihleri arasında 5 bin 871 uçuş gerçekleştirilirken, 873 bin 851 yolcuya hizmet verildi.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, 2 Ağustos 2025'te 284 bin 527 yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırmıştı. Havalimanı, 18 Temmuz 2025'te ise günlük 1707 uçuşla tüm zamanların hava trafik rekoruna imza atmıştı.

