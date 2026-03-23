İstanbul Havalimanı bayram tatilinde 873 bin 851 yolcuya hizmet verdi

İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatilinde 5 bin 871 uçuş gerçekleştirilirken, 873 bin 851 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanı İşletmecisi İGA'dan edinilen bilgiye göre, arife günü olan 19 Mart'ta başlayan yoğunluk kapsamında 212 binden fazla yolcu ağırlandı. Bayramın son günü havalimanı, tarihinin en yoğun günlerinden birini yaşadı. Toplam 1577 uçuşun gerçekleştiği 22 Mart'ta, 246 bin 625 kişi havalimanını kullandı.

Havalimanında 19-22 Mart tarihleri arasında 5 bin 871 uçuş gerçekleştirilirken, 873 bin 851 yolcuya hizmet verildi.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, 2 Ağustos 2025'te 284 bin 527 yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırmıştı. Havalimanı, 18 Temmuz 2025'te ise günlük 1707 uçuşla tüm zamanların hava trafik rekoruna imza atmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Opel sıfır araç kampanyası belli oldu! 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı...Opel sıfır araç kampanyası belli oldu! 12 ay %0 faiz seçeneği ile ödeme imkanı...
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı (23 Mart 2026)Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı (23 Mart 2026)

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

Altın sert çakılmıştı, Trump'tan sonra yeni hareket: İşte çeyrek altın fiyatı

Altın sert çakılmıştı, Trump'tan sonra yeni hareket: İşte çeyrek altın fiyatı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

