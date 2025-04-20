FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul Havalimanı'nda yeni hedef eş zamanlı dörtlü bağımsız pist

İstanbul Havalimanı'nda yeni hedef eş zamanlı dörtlü bağımsız pist

20.04.2025 16:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, perşembe günü başlatılan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonunun ardından yeni hedefin eş zamanlı dörtlü bağımsız pist olduğunu duyurdu.

İstanbul Havalimanı'nda yeni hedef eş zamanlı dörtlü bağımsız pist

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Havalimanında perşembe günü icra edilen eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonuna dair yeni görüntülere yer verildi.

İGA İstanbul Havalimanı Master Plan Direktörü Yusuf Selamoğlu'nun açıklamaları da aktarılan videoda yeni hedefin dörtlü bağımsız pist operasyonu olduğu kaydedildi.

Selamoğlu, İstanbul Havalimanı'nın inşaat aşamasındayken paralel operasyonlar için tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, şunları dile getirdi:

"Bu düzeyde gelişmiş bir operasyon, altyapıya yönelik uzun soluklu planlama, titiz bir tasarım süreci ve kapsamlı güvenlik analizlerini gerektiriyor. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza 2015'te başladık. Havalimanımızdaki pistler, taksi yolları, apronlar ve uçak park pozisyonları dahil olmak üzere tüm hava tarafı altyapı unsurları bağımsız pist operasyonlarını destekleyecek şekilde özel olarak tasarlandı. İGA İstanbul Havalimanı ilk günden itibaren geleceğe hazır şekilde planlanmış, tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bugün üçlü pist operasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde ise dörtlü operasyonları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Mevcut altyapımız bu kapasiteye şimdiden hazır." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Pamukkale'de turizm sıcak hava balonlarıyla "havalanıyor"Pamukkale'de turizm sıcak hava balonlarıyla "havalanıyor"
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı pist
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gram altın için rakam verdi! 'Üstünü bile görebiliriz'

Gram altın için rakam verdi! 'Üstünü bile görebiliriz'

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması! O iddiaları yalanladılar

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması! O iddiaları yalanladılar

Ölümsüzlüğün sırrını kuru fasulye-pilav örneğiyle anlattı

Ölümsüzlüğün sırrını kuru fasulye-pilav örneğiyle anlattı

Altında hedef yükselttiler! 3 ay sonrası için... İki dev kurumdan yeni tahmin

Altında hedef yükselttiler! 3 ay sonrası için... İki dev kurumdan yeni tahmin

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

Mercek altına alındı, 40 bini riskli bulundu!

Mercek altına alındı, 40 bini riskli bulundu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.