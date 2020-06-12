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İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2020 14:21 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla inşa edilen üçüncü pistinde yapım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Pist, 14 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak." dedi.

İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor

Bakan Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın benzersiz mimarisi, güçlü altyapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle açıldığı ilk yılda küresel bir "hub" haline geldiğini söyledi.

Havalimanının üçüncü pistine ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, "İniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla planlaması gerçekleştirilen üçüncü pistin yapım çalışmaları tamamlandı. Pist, 14 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak." diye konuştu.

Söz konusu pistin hizmete açılmasıyla eş zamanlı iniş kalkış uygulamasının da İstanbul Havalimanı'nda başlayacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Üç piste eş zamanlı iniş ve kalkış" uygulamasının dünyada sayılı havalimanında olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, üçüncü pistin hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın da "üçlü paralel pist operasyonu" yapabilecek birkaç merkezden biri olacağını ifade ederek, "14 Haziran itibarıyla İstanbul Havalimanı üç bağımsız ve beş operasyonel piste sahip olacak. Bu sayıda pistle bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ikinci havalimanı İstanbul Havalimanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, başlangıçta üç pistin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının planlandığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Trafik ağırlığına göre bazı pistler kalkış, bazı pistler iniş ya da iniş-kalkış amacıyla kullanılacak. Bu yöntemle saatlik iniş ve kalkış yapabilecek hava aracı sayısında önemli ölçüde artış sağlanacak. Üçüncü pistin de açılmasıyla saatlik iniş kapasitesi yüzde 50'nin üzerinde artacak ve havalimanında taksi süresi de yarıya inecek. Yani uçaklar artık beklemeden kalkacak."

'İSTANBUL HAVALİMANI ÜLKEMİZİ HAVACILIKTA ZİRVEYE TAŞIYACAK'

Karaismailoğlu, uçuş emniyeti ilkesinden taviz verilmeden, maksimum kapasiteyle, etkin hava trafik akışı sağlanması ve taksi sürelerinin kısaltılması için gerekli hava sahası tasarım çalışmalarının da tamamen milli imkanlar kullanılarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada hava yolu trafiği ve hacimlerinde düşüş yaşadığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada salgın nedeniyle hava yolu trafiği durma noktasına geldi. Biz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülke olarak doğru zamanda gerekli tedbirleri aldık ve çalışmalarımızı özveriyle sürdürdük. Salgına karşı tüm izolasyon tedbirlerini alarak yolumuza devam ettik. Yaşadığımız deneyimler, köklü geçmişimiz bizim küresel salgına karşı verdiğimiz mücadelenin dünya ülkeleri arasında ön plana çıkmasını sağladı. Başarısı, kabiliyeti ve en zor zamanlarda 83 milyon 'tek yürek' olan Türkiye farkını bir kez daha gözler önüne serdi."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak bu zorlu süreçte dur durak bilmeden çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Çalışmaya da devam ediyoruz. Tüm ulaşım modlarımızda hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz her bir yatırım büyük ve güçlü Türkiye için atılacak emin adımlardan biri olacak. Salgın sonrasında her anlamda daha güçlü, daha büyük Türkiye olarak vatandaşımıza hizmet vereceğiz." diye konuştu.

"Rüya projelerimiz Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bir bir hizmete girdi, şimdi o rüya projeleri daha da ileri noktaya taşıyoruz." diyen Karaismailoğlu, bu kapsamda tüm dünyanın gıptayla baktığı İstanbul Havalimanı'nın da havacılık sektöründe yerini alarak, ülkeyi zirveye taşıyacağını ifade etti.

KAYNAK:AA

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