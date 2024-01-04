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İstanbul için hedef 20 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak

04.01.2024 14:51 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un 2023 yılını 17 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısıyla kapatması beklenirken konuya ilişkin açıklama yapan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "11 aylık dönemde ülkemizdeki 19 limana toplamda 1167 gemiyle 1,5 milyonun üzerinde yolcu geldi. Bu yolcuların yaklaşık yüzde 26'sı İstanbul'u ziyaret etti" bilgisini paylaştı.

İstanbul için hedef 20 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul'u 2023 yılında 17 milyonu aşkın kişinin ziyaret etmiş olmasını beklediklerini, yeni hedeflerinin de 20 milyon ziyaretçi sayısı olduğunu bildirdi. Bağlıkaya, İstanbul'un ziyaretçi sayısındaki artışa dikkati çekerek, kentin 2023 yılını 17 milyonun üzerinde ziyaretçiyle kapatmasını beklediklerini ifade etti. İstanbul'un turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, kent için yeni hedefin ziyaretçi sayısında 20 milyon bandına ulaşmak olduğunu bildirdi.

Bağlıkaya, İstanbul'un 200'den fazla ülkeden ziyaretçi ağırladığını belirterek, "Komşu ülkeler başta olmak üzere birçok ülke için merkez konumunda yer alan İstanbul'a 2023 yılında en çok ziyaretçi gönderen pazarlar, Rusya, Almanya, İran, ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Fransa, İtalya ve Irak oldu. Özbekistan, Kazakistan, Hollanda, Kuveyt ve Azerbaycan da diğer önemli pazarlar arasında yer aldı." ifadesini kullandı.

Geçen yıl İstanbul'a gelen ziyaretçilerin yüzde 97,5'inin hava yolunu kullandığını belirten Bağlıkaya, şu bilgileri verdi:

"Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi bulunan İstanbul Havalimanı kente turizm anlamında büyük katkı sağladı. 300'den fazla noktaya uçuş gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı, 11 aylık dönemde 70 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti de İstanbul turizmine yeni bir ivme kazandıracak. Yeni pistle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesi çok daha üst seviyelere çıkacak. Ulaşım alanındaki bu gelişmeler 3 bine yakın tesis ve 250 bine yaklaşan yatak kapasitesine sahip İstanbul'umuz için çok sevindirici ve önemli bir gelişme. İstanbul'da konaklama tesislerinin yanı sıra turizm amaçlı kiralanan evler de turistler tarafından tercih ediliyor. Bu evler de konaklama kapasitesine dahil edildiğinde çok ciddi bir yatak hacmi oluşuyor. Dolayısıyla İstanbul turizmine yapılan her yatırım, ziyaretçi grafiğinin yükselmesinde büyük etken oluyor."

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"KRUVAZİYER YOLCULARININ YÜZDE 26'SI İSTANBUL'U ZİYARET ETTİ"

Firuz Bağlıkaya, İstanbul'un kruvaziyer turizmi açısından da çok önemli bir durak olduğunu, 2023 yılının 11 aylık döneminde İstanbul'a 219 kruvaziyer gemisiyle 392 binden fazla yolcu geldiğini bildirdi.

TÜRSAB olarak kruvaziyer turizmine büyük önem verdiklerini vurgulayan Bağlıkaya, "Kruvaziyer turizminde yaşanan yükselişte Galataport'un açılmasının büyük payı bulunuyor. 11 aylık dönemde ülkemizdeki 19 limana toplamda 1167 gemiyle 1,5 milyonun üzerinde yolcu geldi. Bu yolcuların yaklaşık yüzde 26'sı İstanbul'u ziyaret etti. Dolayısıyla İstanbul'un kruvaziyer turizminde de yüksek potansiyeli bulunuyor. Birlik olarak bu potansiyeli değerlendirebileceğimiz çalışmalara imza atıyoruz." dedi.

Hayata geçirdikleri tramvay projesiyle kruvaziyer limanına gelen turistleri trafiğe yakalanmadan tarihi yarımadaya taşıdıklarına dikkati çeken Bağlıkaya, böylelikle hem turistlere zaman kazandırdıklarını hem de tarihi yarımadadaki lastik tekerlekli araç trafiğini azaltarak kültür mirasının korunmasına destek sağladıklarını ifade etti.

"İSTANBUL SAĞLIK TURİZMİNİN MERKEZİ"

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Türkiye'nin sağlık turizminde büyük mesafe katetmesinde İstanbul'un rolüne değinerek şunları kaydetti:

"İstanbul'da sağlık turizmi alanında Sağlık Bakanlığından belge alan hastane sayısı 188'e, tıp merkezi sayısı 79'a, muayenehane sayısı 1080'e, klinik ve poliklinik sayısı ise 435'e çıktı. Böylelikle sağlık turizmi amaçlı olarak gelen ziyaretçilerin İstanbul'da hizmet alabildikleri nokta sayısı 1782'ye ulaştı. Sağlık turizmi alanında İstanbul'da hizmet veren seyahat acentesi sayımız ise 590'a çıktı. Bu verilere göre İstanbul, sağlık turizminin merkezi konumunda yer alıyor ve her yıl binlerce sağlık turistine ev sahipliği yapıyor."

İstanbul'un Türkiye'nin en önemli kültür, sanat, alışveriş ve gastronomi kenti olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, kentte her yıl çok sayıda konser, sergi, sanatsal etkinlik, fuar ve festival düzenlendiğini belirtti.

Bağlıkaya, İstanbul'un eğitim turizmi bakımından da dünyada çok önemli bir noktada bulunduğunu, sadece İstanbul'da öğrenim gören yabancı öğrenci sayısının 97 bin 821 olduğunu ifade etti.

İş, kongre ve kısa şehir turlarının da yükselişe geçtiğine dikkati çeken Bağlıkaya, Türk turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan İstanbul'un yanı sıra turizmin Türkiye'nin dört bir yanında gelişmesi için seyahat acenteleriyle birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.


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