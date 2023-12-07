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İstanbul için karar günü! Bakan Özhaseki '10 gün içinde açıklayacağız' diyerek duyurdu: 'Aşağıda müthiş bir güç var, onunla savaşamayız...'

07.12.2023 12:12 | Son Güncelleme:
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kabine Toplantısı'nın ardından soruları yanıtladı. Olası İstanbul depremi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Bakan Özhaseki, 10 gün içinde tüm projeleri açıklayacaklarını söyledi.

İstanbul için karar günü! Bakan Özhaseki '10 gün içinde açıklayacağız' diyerek duyurdu: 'Aşağıda müthiş bir güç var, onunla savaşamayız...'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kabine toplantısında kentsel dönüşüm ile ilgili kapsamlı bir sunum yaptığını belirtti. Bakan Özhaseki 4 Aralık'ta Bursa'da meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde de hissedilen 5, 1 büyüklüğündeki deprem ile deprem gerçeğini unutmamak gerektiğini anımsattı.

Bir yandan olası depremlere yönelik tedbir çalışmalarını hızlandırdıklarını, bir yandan da asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat deprem konutlarının da hızla hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Bakan Özhaseki, depremde yıkılan şehirlerin yeniden eskisinden daha güçlü olarak ayağa kaldırılacağını vurguladı.

EMLAK (46)

"AŞAĞIDA MÜTHİŞ BİR GÜÇ VAR, ONUNLA SAVAŞAMAYIZ"

Türkiye'de deprem gerçeğinden hareketle sağlıklı binalar inşa etmenin bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Bakan Özhaseki, "Aşağıda müthiş bir güç var. Bu güç hepimizin gücünün çok üstünde, onunla savaşamayız. Onu bilmeli ve ona uygun şekilde hareket etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde TOKİ konutlarında çatlak dahi olmadığını belirten Bakan Özhaseki, "Senelerce TOKİ konutlarını kötülediler. 1999 depreminde sınıfta kalan binalar, kamu binalarıydı. Aradan 20 yıl geçti, bizim hükûmetimiz döneminde, sınıfı geçen binalar kamu binaları ve TOKİ konutları oldu" ifadelerini kullandı.

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"İSTANBUL'U DEPREME HAZIRLACAĞIZ"

Olası Marmara depremi ve İstanbul'un depreme hazırlığı konusunda da yöneltilen soruları cevaplayan Bakan Mehmet Özhaseki, "İstanbul'da 6 milyon civarında konut, 1,5 milyon civarında da iş yerimiz var. Bunlar arasında 600 bin kadar konut çok riskli görünüyor ve bir an önce değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Bunun yapılması için elzem olan tek şey, kentsel dönüşüm. Şu ana kadar dünyada kentsel dönüşüm dışında başka bir formül bulunamamış. Bunun için de büyük çaba içindeyiz. İstanbul gibi göz bebeğimiz bir şehri depreme hazırlamak istiyoruz" açıklamasında bulundu.


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deprem Kentsel dönüşüm
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